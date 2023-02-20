محافظ القليوبية يتفقد طريق الحادثة أبو الغيط وترعة الباسوسية 

الإثنين 20/فبراير/2023 - 11:40 ص

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروعين من مشاريع التطوير والرصف التي تشهدها المحافظة طريق الحادثة أبو الغيط وطريق ترعة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية، وذلك في إطار المتابعه المستمرة المكثفة لخطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية وإعادة المظهر الحضاري لكُل مدينة بنطاق المحافظة.



بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق الحادثة أبو الغيط، والذي يبلُغ طوله حوالى (4360) متر طولى وبعرض (19.5) متر تقريباً ويُنفذ تحت إشراف مديرية الطرق، وقد تم تكسير محور وجانبي الطريق حتى المحطة لمسافة 3300 م2، وجاري تجهيز طبقة الأساس لمسافة 600م2، وذلك بالقطاع الثاني من أعمال الخطه الإستثمارية.



وفي القطاع الأول والذي يبدء من ميدان الحادثة وحتى مدخل شركس محطه البنزين شركس بطول حوالي (950) متر وعرض حوالي (19) متر.

وجرى رفع الميزانية قبل وبعد تكسير الأسفلت ورفع المخلفات، وتم عمل غرف مصارف الأمطار، وتوريد طبقة الأساس وتشغيلها ودمكها، كما جرى شد سلاح البلدورات الجانبية بطول حوالي (950) متر، حتى محطة بنزين شركس، وجاري التمهيد للبدء برش مادة الـ mco، ثم عمل الطبقة الرابطة، وذلك من خطة رد الشئ لاصله. في سياقٍ آخر تفقدَّ "المحافظ" أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من تغطية ترعة الباسوسية، حيث جرى الإنتهاء من رفع مطابق الصرف وتم تجهيز غرف صرف الأمطار بطول كيلو متر من بداية الحادثة وحتى مدخل شركس، وجرى توريد تربه زلطيه علي طبقات سمك 25 سم بطول حوالي 3100 متر، وجرى الانتهاء من دمكهم.

كما جرى توريد وتشغيل ودمك طبقه أساس سمك 25 سم بطول حوالي 120 متر وعرض حوالي 15 متر، بإجمالي 3 كيلو، وجاري تجهيز الطريق لرش مادة الـ mco ، وتم شد وصب سلاح البلدورات الجانبية بطول 1300 متر.

ووجه الهجان بسرعة انتهاء رفع كابلات أعمدة الإنارة علي إمتداد الطريقين والبدء بتوريد كشافات الإنارة الحديثة، والإلتزام برفع مطابق الصرف الصحي لتتناسب مع مستوى الرصف، بالإضافة إلي تحقيق عوامل واشتراطات الأمان بالطرق التي يجري رصفها وتطويرها، ومن بينها وضع علامات إرشادية ولوحات توضيحية على هذه الطرق وتزويدها بعلامات مضيئة وحواجز تهدئة لمنع السرعات الزائدة للمركبات، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، مع بذل المزيد من الجهد ومراعاة المواصفات الفنية والدقه في الأعمال، لتفادي أي أخطاء قد تحدُث بعد التطوير والرصف.