وصلت نسبتها لـ84%.. "الطاقة الذرية" ترصد انتهاكات إيرانية جديدة بشأن تخصيب اليورانيوم

الإثنين 20/فبراير/2023 - 11:18 ص

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها تبحث مع ايران نتائج التحقيقيات الاخيرة بعد تقرير عن اكتشاف يورانيوم مخصب لدرجة تصل الى درجة صنع الاسلحة.

ونقلت “بلومبرج نيوز” عن دبلوماسيين كبار قولهم إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رصدت مؤخرا يورانيوم مخصب بنسبة 84 بالمئة أثناء مراقبة المنشآت النووية الإيرانية.

وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة منذ أبريل 2021.

وقبل ثلاثة أشهر، بدأت في التخصيب إلى هذا المستوى في موقع آخر، فوردو، الذي تم حفره في جبل.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر: "الوكالة على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة المتعلقة بمستويات تخصيب اليورانيوم في إيران".

وتناقش الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة للوكالة وستبلغ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب الاقتضاء.

وتبرز الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتفقد المنشآت النووية الإيرانية، التطورات المهمة في أنشطة إيران إما في تقارير مخصصة إلى مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة أو في تقارير ربع سنوية منتظمة تصدر قبل اجتماعات مجلس الإدارة.

وقال دبلوماسيون مساء الأحد، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصدر أي تقرير من هذا القبيل حتى الآن.

وقلصت إيران من وصول مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنشطتها منذ أوائل عام 2021 وانتهكت القيود التي حددها الاتفاق النووي لعام 2015 (JCPOA) التي أبقت التخصيب دون 5 في المائة.

وبدأت طهران في انتهاك الحد في عام 2019، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات كاملة على تصدير النفط بعد الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفشلت المحاولات الدبلوماسية التي استمرت ما يقرب من عامين لاستعادة الاتفاق، حيث أصبح الغرب ينتقد الحملة الدامية التي تشنها إيران على الاحتجاجات الشعبية وتزويد روسيا بطائرات بدون طيار عسكرية.

ويمكن لأي من الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة، المملكة المتحدة أو فرنسا أو ألمانيا تفعيل آلية مجلس الأمن الدولي المنصوص عليها في الاتفاقية، لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بسبب انتهاكات التخصيب.

وسيعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعه المقبل في السادس من مارس المقبل، وستتم مناقشة تقرير عن إيران.

وإذا تم عرض الانتهاك الجديد في الاجتماع، فقد تقرر الدول الغربية إحالة القضية إلى مجلس الأمن.

وحذرت إسرائيل مرارًا وتكرارًا من أنها لن تسمح للجمهورية الإسلامية بامتلاك أسلحة نووية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، في 17 فبراير، إن "كل الوسائل الممكنة" مطروحة على الطاولة لمنع إيران من صنع سلاح نووي.

وأفادت بلومبيرج: "يحتاج المفتشون إلى تحديد ما إذا كانت إيران قد أنتجت المادة عن قصد، أو ما إذا كان التركيز عبارة عن تراكم غير مقصود داخل شبكة الأنابيب التي تربط مئات أجهزة الطرد المركزي سريعة الدوران المستخدمة لفصل النظائر".

وأضافت أن المواد المكتشفة كان من الممكن "تراكمها عن طريق الخطأ بسبب صعوبات فنية في تشغيل سلاسل أجهزة الطرد المركزي وهو ما حدث من قبل"، نقلًا عن أحد الدبلوماسيين.

ورفض المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقرير بلومبرج ووصفه بأنه "تحريف للحقائق" وقال لم نخصب اليورانيوم بدرجة نقاء أعلى من 60 بالمئة حتى الآن".