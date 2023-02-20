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الإثنين 20 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 20 فبراير 2023

دولارات
دولارات
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واصلت أسعار الدولار استقرارها  في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بالبنوك المصرية وسجل أعلى سعر له مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.57 جنيهًا للشراء، و30.62 جنيهًا للبيع.

سجل أقل سعر للدولار بداية تعاملات، اليوم الأثنين، في بنك التنمية الصناعية عند مستوى 29.69 جنيهًا للشراء، و29.79 جنيهًا للبيع.
 

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:
30.53 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
30.42 جنيه للشراء، 30.52 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في بنك مصر:
29.42 جنيه للشراء، 30.52 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:
29.52 جنيه للشراء، 29.62 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
30.57 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

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