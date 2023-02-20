المطربة جنات تطرح اليوم أغنيتها الجديدة "التفاح والفراولة"

الإثنين 20/فبراير/2023 - 05:34 ص

تطرح النجمة المغربية جنات، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "التفاح والفراولة"، اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة مساء، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، وستكون الأغنية مفاجأة جديدة للنجمة جنات لجمهورها.

وأحيت المطربة جنات حفلًا غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تزامنًا مع احتفالات دار الأوبرا المصرية بعيد الحب تحت قيادة د.خالد داغر، وتغنى جنات خلال الحفل تحت قيادة المايسترو حمادة الموجى، وقدمت باقة من أفضل أغانيها التى اشتهرت بها منها الدرامية والرومانسية مثل "اللى بينى وبينك ورايقة وبرد الوجدة وغيرها من الأغانى".

وكان آخر أعمال جنات الغنائية، أغنية "يا بختى بيه"، التى طرحتها علي موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان اسلام رفعت.