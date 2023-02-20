اليوم.. وزير التنمية المحلية يزور المنوفية لتفقد «أهلا رمضان» و«حياة كريمة»

الإثنين 20/فبراير/2023 - 05:32 ص

يزور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية محافظة المنوفية اليوم الإثنين، لتفقد عدد من مشروعات المحافظة يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الإقليم.



ويشهد وزير التنمية المحلية اصطفاف المعدات الجديدة لدعم قطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة، وكذا عقد لقاء بعدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم لتسليم كراسي متحركة ومساعدات مالية وعينية، وذلك بأرض الإصطفاف بحي شرق شبين الكوم.

كما يقوم وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة بتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم ، ومعارض " أهلا رمضان " بشبين الكوم ، وميدان الإسعاف عقب الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته.

كما يتفقدان مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية كفر عشما، معرض " أهلا رمضان " بمركز الشهداء .