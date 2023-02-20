ads
الإثنين 20 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

عُمره 2400 عام| اكتشاف تصميم لمرحاض أثري في الصين

مرحاض
مرحاض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عثر علماء الآثار لأول مرة في الصين تصميمًا قديمًا لمرحاض مع مزراب للتنظيف بالماء عمره حوالي 2400 عام.

وتشير The Paper الصينية، إلى أنه يتضح من الصور المنشورة أن المتبقي من المرحاض هو القاعدة الحجرية لمقعد المرحاض مع مزراب مائل بزاوية لتدفق الماء. كما عثر علماء الآثار على قطع أنبوب من السيراميك للصرف الصحي، وذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

وقد عثر علماء الآثار على هذا المرحاض القديم خلال عمليات الحفر الجارية في أنقاض مدينة ليان القديمة التي تعود لعهد سلالة تشين (246-207 عام قبل الميلاد) وسلالة هان (206 قبل الميلاد-220 ميلادي)، الواقعة في منطقة يانليانغ شمال غرب مقاطعة شنشي.

ووفقا للعلماء، هذا أول اكتشاف من هذا النوع في الصين خلال عمليات الحفر في أنقاض مجمعات القصور القديمة.

اكتشاف تصميم لمرحاض الصين علماء الاثار العثور على مرحاض مرحاض قديم