عُمره 2400 عام| اكتشاف تصميم لمرحاض أثري في الصين

الإثنين 20/فبراير/2023 - 06:30 ص

عثر علماء الآثار لأول مرة في الصين تصميمًا قديمًا لمرحاض مع مزراب للتنظيف بالماء عمره حوالي 2400 عام.

وتشير The Paper الصينية، إلى أنه يتضح من الصور المنشورة أن المتبقي من المرحاض هو القاعدة الحجرية لمقعد المرحاض مع مزراب مائل بزاوية لتدفق الماء. كما عثر علماء الآثار على قطع أنبوب من السيراميك للصرف الصحي، وذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

وقد عثر علماء الآثار على هذا المرحاض القديم خلال عمليات الحفر الجارية في أنقاض مدينة ليان القديمة التي تعود لعهد سلالة تشين (246-207 عام قبل الميلاد) وسلالة هان (206 قبل الميلاد-220 ميلادي)، الواقعة في منطقة يانليانغ شمال غرب مقاطعة شنشي.

ووفقا للعلماء، هذا أول اكتشاف من هذا النوع في الصين خلال عمليات الحفر في أنقاض مجمعات القصور القديمة.