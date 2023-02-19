بوريس فور يكتب: «فاصل إفريقى»

الأحد 19/فبراير/2023 - 07:50 م

كتاب لسفير فرنسى سابق يحكى شهادته عن عملية «سانجاريس» فى إفريقيا الوسطى

السفير للمسؤولين فى باريس: يجب إعادة العلاقات واستئناف التعاون الإنسانى والاقتصادي.. أعيدوا فتح الحوار رغم صعوبة السياق والظروف.

"فاصل وسط إفريقيا" كتاب من تأليف تشارلز ماليناس وهو السفير الفرنسى فى بانجى عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى خلال فترة مصيرية لهذا البلد، ويحكى تشارلز هذه القصة عن الفترة السابقة عندما كانت فرنسا لا تزال تحتفظ بنفوذها الأفريقى فى وسط وغرب القارة. ويروى تجربة دبلوماسية ناجحة وأنه عمل مع فريقه "الكوماندوز" لصالح حوار شامل مع مختلف العشائر أو الفصائل أو الشخصيات الدينية فى بلد كان مهددًا بعد ذلك بحرب أهلية دموية خاصة أن علاقات هذه الدولة الوثيقة بالسلطات العسكرية الفرنسية وقوات الأمم المتحدة والقوة الأفريقية كانت وثيقة. وهذا التنسيق الناجح ساهم فى استعادة الهدوء خلال ثلاثة أشهر قبل تشكيل حكومة جديدة ومن ثم بدء العملية، مما أدى إلى تنظيم انتخابات.

٢٠١٣.. الحرب الأهلية فى جمهورية إفريقيا الوسطى تزداد اشتعالًا

تصرف فرنسا الذى تم التطرق له فى الكتاب، يسلط الضوء على جزء من قوتها أنذاك خاصة أن ميليشيا سيليكا على بانجى فى ربيع ٢٠١٣ وهى مذنبة بارتكاب مذابح فى جميع أنحاء المدينة مع تجنيب الحى الإسلامى وتجاره، وكان هذا الموضوع بمثابة تحيز دينى. وكان ميشيل دجوتوديا، هو الرئيس المؤقت الذى أسقط الرئيس بوزيزى فى مارس ٢٠١٣ عندما استولى المتمردون على العاصمة. لقد سادت التوترات العشائرية والدينية مع ضعف القدرة على العمل الحكومى: البلدان لديها هياكل دولة شديدة الهشاشة وجيرانها الأقوياء، الكونغو برازافيل وتشاد، يحافظان على خططهما السياسية للحفاظ على هذا البلد تحت المراقبة خاصة أنه رغم فقره إلا أن أرضه غنية بالثروات المدفونة.

ماليناس.. شرف الدبلوماسية الفرنسية وحكاية سقوط سفير

إن التاريخ الدبلوماسى قاسٍ للغاية؛ فلقد توج هذا السفير مهمته بنجاح خاصة أنها كانت مهمة عالية الخطورة، كان من الممكن أن تتحول إلى عش للدبابير وتمت إحالته للتقاعد منذ ٤ سنوات من قبل وزارة الخارجية بسبب ما قيل أنه "عمل غير قانونى متعلق بالتأشيرات حيث تم توجيه اللوم له بسبب "التراخى" فى منح التأشيرات لمواطنى جمهورية إفريقيا الوسطى فى حين أن عدد التصاريح الصادرة فى ظل قيادته كانت بالكاد أعلى من تلك الخاصة بسلفه. هذه القضية كلفته منصب دبلوماسى جديد فى براج تم تعيينه فيه عام ٢٠١٦ بعد نهاية مهمته فى جمهورية إفريقيا الوسطى.. وهذه كانت نهاية مسيرته المهنية. من الواضح أن ماليناس أحب سكان إفريقيا الوسطى، وجمهورية إفريقيا الوسطى مهمة دبلوماسية ناجحة لشخص كان يعتبر حتى ذلك الحين متخصصًا فى القضايا الثقافية والألمانية، وكان مستشارًا للتعاون والعمل الثقافى فى برلين، والمركز الثانى فى براغ، والذى كان يتمتع بمهنة مستشار فى مجلس الوزراء. كما عمل بشكل خاص مستشارًا للميزانية للوزير فيدرين، ومستشارًا دبلوماسيًا لأوريلى فيليبيتى للثقافة ومديرًا لمجلس الوزراء لوزيرة الفرانكوفونية يامينا بينجويجي.





كل ذلك جعله على اتصال بالدول الأفريقية الأعضاء فى المنظمة الدولية للفرنكوفونية حيث عرض عليه ألكسندر زيجلر، مدير مكتب لوران فابيوس، السفارة فى بانجى.

يُعرف ماليناس بأنه رجل ذو شخصية لا يستسلم فى مواجهة الصعوبات، فهو قادر أيضًا على الغضب الشديد الذى أكسبه أصدقاء فقط فى عالم الدبلوماسية "الصامت"بوزارة الخارجية.

وجود السياسة إلى جانب الجيش

عندما تم تعيين تشارلز ماليناس سفيرًا فى ديسمبر ٢٠١٣، كانت القوة العسكرية الفرنسية المكونة من ١٥٠٠ رجل قد أطلقت عملية سانجاريس وتم نشرها فى بانجى وفى البلاد. إن الواجب الأول للسفير هو إقامة طبقة سياسية صلبة ضد المستوى العسكرى؛ فلا سيطرة ولا خضوع للجنود، يمكن القول أن الدبلوماسية تنشر أجنحتها وكان الاتفاق مع الجنرالات الذين يديرون العملية العسكرية هو عودة الهدوء إلى البلاد. طريقة العمل تتطور شيئًا فشيئًا وكان الارتباط بباريس دائمًا. خلال الأشهر الثلاثة التى كانت فيها البلاد فى حرب أهلية حقيقية، عمل مباشرة مع ألكسندر زيجلر مدير مكتب الوزير فابيوس. بعد ذلك اعتمد على التبادلات اليومية مع جيوم لاكروا مستشار إفريقيا وأيضا أصبح على اتصال دائم أيضا مع مدير إفريقيا والمحيط الهندى، جان كريستوف بيليارد. بعيدًا عن صنع القرار المركزى فى باريس؛ فإن علاقة باريس- بانجى ترسم "العمل معًا" من أجل التأثير والإيجابية. ويتم تجنب الوقوع فى فخ كبش الفداء.

حوار ٣٦٠ درجة

السفير تحدث مع الجميع وذهب فى كل مكان ويعد الحديث فى الحى الإسلامى، Km٥، أحد المعالم البارزة فى الكتاب لأن فرنسا كانت فى ذلك الوقت فى مرمى النيران واتهمت بالتحيز ضد المسلمين. وامتلأت الجدران بنقوش معادية لفرنسا. التوتر واضح لكن خطاب السفير والسلطات المحلية أمام المجتمع المدنى والممثلين الدينيين المجتمعين فى فناء مدرسة سيكون له تأثير كبير وفى نفس المساء سيتم محو كل شىء.

فى النهاية، تم دعم السلطات الانتقالية لوسط إفريقيا. كما بدأت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والاستجابة السريعة للحد من العنف. تم عقد حوار بين الأديان واجتماعات التوافق التى أقيمت، خاصة منتدى بانجى، وكل هذا جعل أخيرًا من الممكن التحرك نحو انتخابات عام ٢٠١٦ التى ستؤدى إلى انتخاب رئيس جديد، فوستين أرشانج تواديرا. لا شك أن تنظيم منتدى بانجى هذا، وهو منبر مفتوح للمجتمع المدنى والسلطات السياسية والدينية، ولكن أيضًا للجماعات المسلحة، وهو ما سيجعل من الممكن الذهاب إلى صناديق الاقتراع فى جو سلمى. وهكذا يكرم تشارلز ماليناس وأيضا الكاردينال ديودونى نزابالايانجا الذى كان أحد مهندسى الحوار بين الأديان وتم التغلب على مفهوم العشائر والقبائل وإحلال السلام والاستقرار.

فاجنر واثارة الضجة

وصل الجيش الروسى الخاص بعد أقل من عامين من انتخابات عام ٢٠١٦ والتى يمكن اعتبارها نجاحًا لمواطنى إفريقيا الوسطى ونجاحًا دبلوماسيًا لفرنسا لذلك لم تتمكن الخارجية الفرنسية من الاستفادة من تفويض السفير الذى غادر البلاد فى خريف عام ٢٠١٦. وكان النفوذ السياسى العسكرى الروسى، الذى تجسد من خلال اتفاقية دفاعية موقعة، مع امتيازات تعدين مهمة على الهامش، مبنيًا على شعور بالتخلى. وانسحبت قوة سانجاريس فى ٣١ أكتوبر ٢٠١٦ وتركت الميدان مفتوحًا للقوة الروسية وقد طالب السفير عبثًا بالإبقاء على قوة للرد السريع قوامها ٥٠٠ رجل مزودة بطائرات هليكوبتر، الأمر الذى كان سيتيح المراقبة العسكرية المستمرة ودعم قوات الأمم المتحدة.

وكانت هذه العملية العسكرية الفرنسية السابعة منذ استقلال البلاد فى عام ١٩٦٠، فى حين أن فرنسا هى القوة الأوروبية الوحيدة التى لديها سفارة هناك، باستثناء وفد الاتحاد الأوروبى.

ومن خلال علاقة عسكرية قوية ووجود دبلوماسى كلى لا يتوافق مع أى قوة سياسية، يمكن لفرنسا أن تجد فى أوروبا تتابعًا طبيعيًا لعملها الأفريقى، لكن عمل الوفود الأوروبية والخدمة الخارجية للاتحاد تخلق رابطًا معقدًا مع موظفى الخدمة المدنية الأوروبيين الذين ينظرون إلى السلطات الدبلوماسية الفرنسية بلمسة من التحفظ.

وفى الحقيقة، إن تأثير فرنسا يتراجع فى جزء من القارة؛ فالـقوة الحاسمة الفرنسية تحت المجهر وانسحاب القوات الفرنسية من مالى ثم من بوركينا هى أحدث الأمثلة لهذا التراجع.

تتمتع "فترة وسط إفريقيا" بميزة إظهار ما يمكن أن يحققه التحالف بين الدبلوماسية الماهرة والقوة العسكرية القوية من حيث الكفاءة.

لا شك أن فرنسا شريك تاريخى لإفريقيا الوسطى، وينبغى أن يؤدى التاريخ الطويل لهذا التعاون المشترك بعد الاستقلال إلى إعادة تعريف شروط التواجد الفرنسى هناك. كما كتب تشارلز ماليناس كخريطة طريق محتملة فى ختام كتابه: "يجب إعادة العلاقات مع أولئك الذين لم يفقدوا الأمل، فى الشتات وعلى الفور؛ فلا يجب استخدام السفارة كدرع بل كأداة للعمل. كما يجب استئناف التعاون الإنسانى والاقتصادي. باختصار، توقفوا عن سياسة عدم الإنصات، وأعيدوا فتح الحوار رغم صعوبة السياق والظروف".



معلومات عن الكاتب

بوريس فور.. المستشار السابق لوزير الفرانكفونية الفرنسى بنجيجى لمدة 12 عامًا فى خدمة التعاون الثقافى الفرنسى مع وزارة الخارجية (2002-2014). وعمل منذ ذلك الحين من أجل التعاون التعليمى مع وكالة تعليم الفرنسية بالخارج وهو كاتب عمود صحفى وإذاعى.. يأخذنا إلى رحلة تاريخية عن الدور الفرنسى فى جمهورية إفريقيا الوسطى قبل أن تتازم الأمور بين البلدين، وذلك من خلال عرضه لكتاب السفير الفرنسى السابق هناك.

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