زاهى حواس يكتب: هل تصدق ذلك؟!.. تاريخ حجر رشيد ليس مصريًا!

الأحد 19/فبراير/2023 - 06:47 م

إنه رمز هويتنا المصرية وبدونه لن يكون هناك شىء اسمه علم المصريات

أجرى الطلاب فى جامعة أكسفورد مناظرة وقرروا فى النهاية أن مصر لها الحق فى إعادة حجر رشيد

هتلر رفض استعادة تمثال نصفى لنفرتيتى.. وآن الأوان لعودته من ألمانيا

الفرنسيون أهدوا بريطانيا ما لا يملكونه.. ومصر لها الحق فى إعادة حجر رشيد من المتحف البريطانى

مؤخرًا، قرأت مقالًا عن حجر رشيد كتبه الصحفى دافيد أبو لافية، وبمنتهى الوضوح أشعر أن المؤلف من الممكن أن يستفيد من معرفة وتعلم بعض الحقائق التى ينقصها بوضوح مقاله عن حجر رشيد.

ذكر أبو لافية أن حجر رشيد هو أكثر القطع الأثرية زيارة فى المتحف البريطانى ووصفه بأنه أحد أهم الأشياء وأكثرها إثارة للإعجاب فى المتحف. صحيح أن حجر رشيد هو أحد أهم القطع الأثرية فى مصر. لكنه ليس أكثر الأشياء زيارة فى المتحف البريطاني، هذه معلومة غير دقيقة تمامًا. الكاتب يتذكر من وعيه صورة طالما كانت لحجر رشيد ومدى الإهتمام بزيارته فى المتحف البريطاني.

قبل أن أبدأ السعى لإعادة حجر رشيد إلى مصر، عرضت سلطات المتحف البريطانى الحجر فى منطقة مظلمة بالمتحف حيث يصعب التعرف عليه.

بدأت القصة عندما ألقيت محاضرة فى المتحف البريطاني. وبعد المحاضرة أقام مدير المتحف مأدبة عشاء على شرفى بالمعرض المصرى بالمتحف، ودعى عادل صلاح الدين الجزار السفير المصرى لدى المملكة المتحدة فى تلك المأدبة.





بعد العشاء، ألقى مدير المتحف البريطانى كلمة، تلتها كلمة منى. خلال كلامى، قلت مازحًا إننى الوحيد الذى يمكنه التحدث مع الفراعنة. واصلت المزاح قائلًا: خلال تناولى للعشاء، جاءنى رمسيس الثانى وقال: "زاهى، أنا فى هذا البلد فى الطقس البارد منذ أكثر من ١٠٠ عام وأريد أن أعود معك إلى مصر". بعد ذلك، قلت إن تحتمس الثالث (ملك مشهور آخر معروف لنا اليوم باسم نابليون فى العصور القديمة) ردد ما قاله رمسيس الثاني.

بعد فترة، عاد الملكان وقالا إنهما قررا أن اصطحب أيضا معى حجر رشيد إلى مصر، لأنه رمز هويتنا المصرية. فى اليوم التالى، كتبت عدة مصادر إخبارية أننى كنت أطلب إعادة حجر رشيد إلى مصر. فى ذلك الوقت، قام أمناء المتحف البريطانى بإخراج الحجر من الرواق المظلم ووضعوه فى مكان مرموق فى المتحف. أضافوا وصفًا أكثر تفصيلًا لقيمته التاريخية وعرضوه بإضاءة جديدة.. توضح هذه القصة أن حجر رشيد لم يكن دائمًا أكثر الأشياء زيارة فى المتحف.

قال أبو لافية شيئًا آخر غريبًا جدًا عن حجر رشيد، جاء فيه: "إذا تم تركيبه فى المتحف المصرى الكبير بالجيزة، فسيبدو فى غير محله"!.. هذا كلام غريب حقًا. كيف يمكن أن يكون هذا هو الحال؟ هذا الحجر هو رمز لهويتنا المصرية، وبدون هذا الحجر لن يكون هناك شىء اسمه علم المصريات. سيكون حجر رشيد أحد الأشياء التى تقود زوار المتحف المصرى الكبير. سيكون الحجر مرشدًا للجميع كما كان دائمًا، لأنه بدون حجر رشيد لا يوجد علم مصريات حقيقى. كان الحجر هو أول اختراق لفك شفرة اللغة المصرية القديمة.





لا أستطيع حقًا أن أفهم معنى كلماته التى قالها: "إن تاريخ هذا الشيء ليس مجرد تاريخ مصرى". يؤسفنى أن أقول إن هذا الإدعاء ليس عادلًا إطلاقا. تم العثور على حجر رشيد داخل مصر وتم إهداؤه من قبل بطليموس الخامس، الملك البطلمى الذى أصبح مصريًا. عاش البطالمة فى مصر لمدة ٣٠٠ عام. وكتبوا أسماءهم بالهيروغليفية، وهم يرتدون زى المصريين، وكانت آثارهم مصرية. كُتب النقش على الحجر بثلاثة خطوط، يونانية وكتابتين مصريتين قديمتين - هيروغليفية وديموطيقية. سمى الحجر بموقع إعادة اكتشافه فى مصر، رشيد، فى منطقة دلتا النيل. فبلا شك، الحجر فى الأساس مصرى.

بالطبع، يعد الحجر جزءًا مهمًا من تاريخ المنح الدراسية الأوروبية فى مصر القديمة. لا يمكننا تجاهل عمل وجهد جان فرانسوا شامبليون وآخرين للكشف عن أسرار اللغة المصرية القديمة، لكنه لا ينفى حقيقة أن الحجر مصرى.

مرة أخرى، بينما أقول إن هذا الحجر سيجذب الزوار، فإننا نتحدث حقًا عن شئ مهم لتاريخ مصر القديمة. يجب أن يكون الحجر فى مصر. أود أن أخبر السيد أبو لافية قصة تتعلق بهذا النقاش.

أجرى الطلاب فى جامعة أكسفورد مناظرة وقرروا فى النهاية أن مصر لها الحق فى إعادة حجر رشيد. قبل بضع سنوات، دُعيت للمشاركة فى النقاش الشهير لطلاب أكسفورد. كانت هناك مجموعة برئاسة جيم كونو، رئيس معهد جيتى ومديرين آخرين للمتاحف الأوروبية، وكنت على الجانب الآخر للدفاع عن آثار مصر. جادل الجانب المعارض بأن إعادة الأشياء إلى بلدانهم يعرضهم لخطر ثورة سياسية. لقد جادلوا بأن الآثار قد يتم تدميرها، وأن متاحف الوطن الأم لم يكن لديها تقنيات ترميمية مناسبة وأن المتاحف نفسها كانت ذات نوعية رديئة. وقفت لإلقاء كلمتى، ولا يزال بإمكان السيد أبو لافية مشاهدة ذلك على اليوتيوب. قلت إننى لا أطلب عودة كل قطعة أثرية مصرية إلى مصر. أنا فقط أسعى إلى القطع الأثرية الفريدة التى ينبغى أن تكون فى مصر؛ على سبيل المثال تمثال نصفى لنفرتيتي. كيف يمكن تبرير عرض تمثال نصفى مثل هذا فى الخارج بعد أن تم إخراجه من مصر بطريقة غير مشروعة؟ يجب أن تثير قصة التمثال خجل برلين من مغادرة التمثال لمصر.

عثر عالم الآثار الألمانى لودفيج بورشاردت على تمثال نفرتيتى عام ١٩١٢. فى ذلك الوقت كان هناك قانون ينص على أن أى شخص يكتشف تمثالًا ملكيًا مصنوعًا من الحجر، عليه إبقاؤه فى مصر. ومع ذلك، إذا كان التمثال مصنوعًا من الجبس فيمكن إخراجه من مصر.





كتب بورشاردت أنه "تمثال من الحجر الجيرى للملكة نفرتيتي" ولكن فى دفتر السجل العام، كان الجميع يقرأ "التمثال الملكى المصنوع من الجبس". بالإضافة إلى ذلك، وضع بورشاردت التمثال فى صندوق عندما جاء مدير إدارة الآثار. قرأ المدير فقط الوصف الموجود على الصندوق أنه لا يوجد شيء مهم. لهذا السبب، سمح لبورشاردت بإخراجه من مصر. علم بورشاردت أنه ارتكب جريمة، وبالتالى أخفى التمثال النصفى فى منزله لمدة ١٠ سنوات بعد مغادرته مصر. بدأ الأمريكيون مشروعًا خلال الحرب حول مساعدة مصر على إعادة التمثال النصفى إلى مصر، لكن هتلر رفض.

شئ آخر مثل (برج دندرة المنحوت– (Zodiac Ceiling of Dendera ذهب رجل فرنسى إلى معبد حتحور فى دندرة وقطع البروج من سقف المعبد. حاليًا، لدينا نسخة طبق الأصل داخل المعبد بدلًا من النسخة الأصلية. ماذا يمكن أن يقول الناس عندما يرون نسخة طبق الأصل على السقف ثم يسمعون أن الأصل موجود فى متحف اللوفر؟ قصة حجر رشيد أكثر حزنًا لأن الفرنسيين قدموا شيئًا لا يمتلكونه إلى بلد آخر.

عثر الضابط الفرنسى بيير فرانسوا بوشار على الحجر فى عام ١٧٩٩ عندما كانوا يقومون بالدفاع عن البناء العسكرى لقلعة قايتباى (فورت جوليان) فى رشيد. يقف الحجر على ارتفاع حوالى متر واحد وعرض ٧٣ سنتيمترًا. تم إرسال الحجر إلى المؤسسة العلمية. يحتوى الحجر على نص مكتوب ثلاث مرات بنصوص مختلفة. النص مكتوب باليونانية وبخطين للغة المصرية القديمة، الهيروغليفية والديموطيقية. هناك أربعة أحجار أخرى شبيهة بحجر رشيد، وهى مهمة أيضًا، لكن حجر رشيد أكثر أهمية نظرًا لدوره فى كشف أسرار اللغة المصرية القديمة.

نعلم أن دراير، عالم الآثار الألمانى الذى أعاد حفر مقابر ملوك الأسرة الأولى واكتشف أن الكتابة كانت تستخدم فى مصر القديمة قبل إنشائها فى بلاد ما بين النهرين عام ٣٢٥٠ قبل الميلاد. بدأ استخدام النص الديموطيقى حوالى عام ٦٤٤ قبل الميلاد فى صعيد مصر وانتشر فى جميع أنحاء البلاد. ظهر آخر نص ديموطيقى فى فيلة عام ٤٥٢ م.

وصل حجر رشيد إلى بورتسموث فى إنجلترا بعد أن أخرجه الفرنسيون من مصر وأعطوه إلى البريطانيين. نحن نعلم أن نابليون هو الذى أنشأ أكاديمية العلوم فى ٢٢ أغسطس ١٧٠٨، على غرار تلك الموجودة فى فرنسا. كان الجنرال الفرنسى جاك فرانسوا مينو هو الضابط المسؤول عن الحجر. اعتنق الإسلام فيما بعد وتزوج من امرأة اسمها زبيدة ابنة محمد البواب من رشيد. كان مينو هو الذى نقل الحجر إلى أكاديمية العلوم برفقة بوشار. فى سبتمبر، نشرت إحدى الصحف مقالًا مفاده أن اكتشاف حجر رشيد وفر الأمل فى حل سر الكتابة الهيروغليفية. مينو الذى كان قائد الجيش الفرنسى فى مصر بعد نابليون، واضطر لإعطاء الحجر للبريطانيين. لم يكن أعضاء أكاديمية العلوم سعداء بإعطاء الحجر لإنجلترا، لكن معاهدة الإسكندرية بين فرنسا وإنجلترا تركت لهم خيارات قليلة. ومع ذلك، قام الفرنسيون أولًا بنسخ الحجر قبل تسليمه إلى البريطانيين.





كانت المرة الأولى التى رأى فيها شامبليون نسخة من حجر رشيد فى عام ١٨٠٧، ولكن أول من نظر إلى الحجر كان توماس يونج فى عام ١٨١٤. جاء شامبليون لزيارة مصر فى ١٨ أغسطس ١٨٣٢. وذهب لزيارة معبد دندرة ووادى الملوك وفيلة. أصبح أول أستاذ لعلم المصريات فى عام ١٨٣١، قبل عام واحد فقط من وفاته فى عام ١٨٣٢. بالطبع، ليس هناك شك فى جهود شامبليون الكبيرة فى ريادة فك رموز اللغة المصرية ومجال علم المصريات. ومع ذلك، فقد اجتمع العالم كله لصالح مجال علم المصريات. عندما بدأ شامبليون فى دراسة الحجر، استخدم اللغة القبطية. بدأ شامبليون فى البحث وتمكن من مقارنة حروف اسم كليوباترا مع اسم بطليموس. ولاحظ أن الاسمين متشابهان فى خمسة أصوات ورمز أسد. الأسد فى القبطية هو لابو. كما لاحظ غياب رمز الصقر ومكان الحرف "أ" النسر فى القبطية فى آخو. صورة الفم باللغة القبطية هى الحرف R فى كليوباترا. من الغريب جدًا التفكير فى حقيقة أن شامبليون لم ير قط حجر رشيد الأصلي. أجرى كل أعماله فقط من نسخة الحجر.



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