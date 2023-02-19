ميشال صبان تكتب: «أنتِ معجزة»

الأحد 19/فبراير/2023 - 06:32 م

ما يحدث لشعب سوريا أمر فظيع



واجهوا كوفيد.. والآن هذا الزلزال المروع.. لقد تم التخلى عن هؤلاء الناس



الزلزال «تعاسة تزيد من التعاسة».. ونشهد تقاعسًا إنسانيًا من جانب الأمم المتحدة يشبه التقاعس السياسى على مدى 12 عامًا من الحرب



"أنتِ معجزة" كان عنوان لمقطع فيديو نشرته وكالة الأناضول التركية على تويتر، يتم انتشال فتاة تبلغ من العمر ١٣ عامًا من تحت الأنقاض فى غازى ، بعد حوالى أسبوع من وقوع زلازل فى البلاد وسوريا.

وهذا بينما تستمر الميزانية فى الارتفاع: وفقًا لآخر الأرقام الرسمية المنشورة يوم الإثنين ١٣ فبراير، أدى الزلزال الذى بلغت قوته ٧.٨ درجة إلى مقتل ٣٥٢٢٥ شخصًا على الأقل.

وفى محافظة أنطاكية (جنوب)، عثر على الطفل حمزة البالغ من العمر سبعة أشهر على قيد الحياة، ملتفًا تحت لوح حيث قضى أكثر من ١٤٠ ساعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء خلال الليل وتم إنقاذ الفتاة آسيا البالغة من العمر عامين فى نفس المنطقة.

كما انتشل رجال الإنقاذ، الذين يعملون فى البرد القارص، سيدة تبلغ من العمر ٧٠ عامًا على قيد الحياة من تحت الأنقاض فى محافظة كهرمان مرعش التركية. كما تحدثت وكالة أنباء الأناضول التركية عن إنقاذ أم تبلغ من العمر ٣٥ عامًا وابنتها البالغة من العمر ست سنوات من مبنى مدمر فى محافظة أديامان.

تحت الأنقاض والحطام، لا يزال مئات الآلاف من المشردين يواجهون الجوع والبرد فى تركيا وسوريا. وتحاول السلطات التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية بعد أكثر من أسبوع من الزلزال القوى الذى تجاوز عدد القتلى فيه حتى الآن ٣٥ ألف شخص. فرص العثور على الناجين تكاد تكون معدومة. والأولوية الآن هى مساعدة مئات الآلاف من الأشخاص الذين دمرت منازلهم بسبب الزلزال.

أنه شعور بنقص الوعى بالدراما التى تم عرضها فى بضع دقائق على نطاق لم يتم الوصول إليه فى السبعين سنة الماضية. نحن فى منطقة شاسعة مثل أراضى ألمانيا. وهذه المنطقة دمرت بالكامل وترك الملايين من الناس بلا مأوى، وآلاف الضحايا، ومئات الآلاف من الناس تحت الأنقاض. لم يستوعب أحد حقيقة هذا الحجم. ولم تدرك الأمم المتحدة حقيقة هذه المأساة ولم تعلن حالة الطوارئ على الفور.

لمساعدة الضحايا، هناك ثلاث خطوات: أولًا، مساعدة أولئك الذين هم تحت الأنقاض، "تحتاج إلى معدات رفع كبيرة للحصول عليها. إنه سباق مع الزمن، خاصة فى هذه الحالة حيث يكون الجو شديد البرودة".. ثم علينا مساعدة المصابين، "المستشفيات غارقة فى عدد المصابين. من الضرورى للغاية التخفيف من كل هذه الهياكل الصحية من خلال توفير المستشفيات الميدانية، والمستشفيات المتنقلة، والكثير من غرف الإنعاش. يجب أن نكون قادرين على الإخلاء بالنسبة للذين من الممكن أن يكونوا الأكثر إصابة فى المنطقة بإرسالهم إلى منشآت قادرة على الاعتناء بهم".. أخيرًا، يجب أن نتدخل من أجل السكان الذين يجدون أنفسهم بلا مأوى.





فى سوريا، وصل ١١ ألف ضحية إلى المستشفيات دون "إنعاش أو أكسجين". إنها كارثة إنسانية. لدى المرء انطباع بأن هؤلاء الناس استشهدوا بالكامل بعد عشر سنوات من الحرب. كان هناك كوفيد الذى مر من هنا، والآن هذا الزلزال. إنه لأمر فظيع ما يحدث لهؤلاء الناس. يجب أن ندرك أنه تم التخلى تماما عن هؤلاء الناس.

يمكن اعتبار ٢٠٪ من الأراضى التركية فى حالة الطوارئ الإنسانية. "ما تخبرنا به المنظمات غير الحكومية على الأرض هو فى الحقيقة مشاهد حرب. تغير كل شيء فى دقيقة واحدة. كما تصف الإحباط والغضب من الاستجابة للكارثة" اليوم لدينا رواية مضادة للحكومة التركية توضح ذلك كل شيء تحت السيطرة وأنه ليس هناك خطأ من السلطات ولكن فى نفس الوقت فى الاستجابة للكارثة التى لا ترقى إلى ما كنا نأمله لأن البلاد فى منطقة زلزالية وتستعد لزلزال خطير للغاية لعقود.

فى سوريا، فى حالة حرب لمدة ١٢ عامًا، يعتبر هذا الزلزال "تعاسة تزيد من التعاسة". نشهد اليوم تقاعسًا إنسانيًا من جانب الأمم المتحدة يشبه التقاعس السياسى لمدة ١٢ عامًا. يجب أن نتذكر أن جزءًا كبيرًا من سكان شمال غرب سوريا هم من السكان النازحين داخليًا. تم قصفهم وإبعادهم من عدة مناطق فى سوريا.. منذ عدة سنوات كانوا بالقرب من إدلب وفى منطقة حلب، والآن فى منطقة الزلزال.

تم تدمير مستشفياتهم بشكل منهجى، والبنية التحتية الصحية الخاصة بهم غير موجودة، وكان البعض فى الخيام، والبعض الآخر فى المبانى التى انهارت، وحتى الآن تمكنت قوافل قليلة فقط من دخول هذه المنطقة، وتم التخلى عنها، كما تم التخلى عنها فى مواجهة التجميد وانخفاض درجات الحرارة.

كارثة إنسانية غير مسبوقة!

بالتفصيل، تم تسجيل ٣١٦٤٣ حالة وفاة فى جنوب تركيا و٣٥٨١ فى سوريا. قال رئيس وكالة الأمم المتحدة الإنسانية، مارتن جريفيث، أثناء زيارته لكهرمان مرعش فى تركيا، لشبكة سكاى نيوز إن عدد القتلى، الذى قُدِّر فى ذلك الوقت بأكثر من ٢٨ ألف قتيل، "سيتضاعف أو يزيد وقريبًا سوف يفسح المسؤولون عن البحث والإنقاذ الطريق للوكالات الإنسانية التى تتمثل مهمتها فى رعاية العدد الهائل من الأشخاص المتضررين خلال الأشهر القليلة المقبلة".

تم حشد ما يقرب من ٣٢٠٠٠ شخص لعمليات البحث والإنقاذ فى تركيا، بالإضافة إلى أكثر من ٨٠٠٠ منقذ أجنبى وفقًا للوكالة التركية المسؤولة عن الكوارث الطبيعية. كما تم فتح نقطة عبور بين تركيا وأرمينيا، لأول مرة منذ ٣٥ عامًا، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

تم تدمير آلاف المنازل، مما أدى إلى تشريد العائلات وتعريضها للعوامل الجوية فى وقت من العام تنخفض فيه درجات الحرارة بانتظام إلى ما دون درجة التجمد، كما أن الثلوج والأمطار المتجمدة أمر شائع.

وفقًا لآخر التقارير، فقد أكثر من ٤٠ ألف شخص حياتهم (أكثر من ٢٩٦٠٥ فى تركيا و٣٥٧٤ فى سوريا) وهناك حاليًا أكثر من ٨٠ ألف جريح. على الرغم من أن العدد الإجمالى للأطفال المتضررين لا يزال غير مؤكد، يعيش ٤.٦ مليون طفل فى ١٠ مقاطعات متضررة من الزلزال فى تركيا، ويتأثر أكثر من ٢.٥ مليون طفل فى سوريا.

تستمر هذه الأرقام فى الارتفاع حيث لا تزال عائلات بأكملها مدفونة تحت أنقاض المبانى. فى تركيا وحدها، إنهار أكثر من ٦٤٠٠ مبنى. زلزال غير مسبوق أخطر من الزلزال الذى ضرب إزميت فى عام ١٩٩٩ وخلف ١٧٠٠٠ قتيل.

سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لتضميد الجراح والحداد.. لقد بدأت بـ"أنتِ معجزة" وسيحتاجون إلى معجزة ليؤمنوا بها ويصدقوها مرة أخرى.



معلومات عن الكاتب

د. ميشال صبان.. رئيس الصندوق الأخضر R20 Green Fund للنساء، الذى شاركت فى تأسيسه للعمل على كوكب الأرض فى مكافحة تغير المناخ وتنفيذ التنمية المستدامة، كما ترأست حتى ديسمبر 2015، الصندوق العالمى لتنمية المدن، وهو منظمة سياسية دولية لتعزيز التضامن والقدرات المالية، من قبل السلطات المحلية وفيما بينها.. وعضو سابق فى مجلس إيل دو فرانس الإقليمى ومن خلال فترات ولايتها المتتالية، تمكنت من العمل على تعزيز التعاون بين إيل دو فرانس وشركائها الأوروبيين.. تتناول، هنا، مأساة الشعب السورى الذى يعانى ويلات الحرب والنزوح وكوفيد.. ثم كارثة الزلزال.



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