نيكولا ميركوفيش يكتب: التداعيات النازية للقومية الأوكرانية

الأحد 19/فبراير/2023 - 06:20 م

كيف يستخدم الأطلسيون الشبكات النازية فى أوكرانيا؟ (1)

منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN) تم إنشاؤها فى النمسا عام 1929 وتعاون قادتها مع الاستخبارات الألمانية للحصول على موارد للتدريب والتسليح

الثقافة الروسية منتشرة فى كل مكان فى أوكرانيا.. ويشكل الروس %20من سكان البلاد.. ولا يمكن لموسكو أن تظل غير مبالية بهذه السياسة المعادية لها بشكل جذرى



قبل أسبوعين، حاول برنارد هنرى ليفى إقناع قرائه، فى مقال بعنوان أوكرانيا وعبقرية اليهودية، بأن الأوكرانيين دفنوا شياطينهم المعادية للسامية القديمة. وفقًا لفيلسوف البرامج التلفزيونية، أصبحت أوكرانيا الآن ملاذًا للسلام بالنسبة لليهود. الحقيقة هى أن برنارد معروف دائمًا بقمصانه البيضاء وحملاته الدعائية أكثر من كونه معروفًا بتحليلاته الميدانية وقراءاته التحليلية المتميزة.

لفهم ما حدث من تشبع لجزء من المجتمع الأوكرانى مع الأيديولوجية الاشتراكية الوطنية، من الضرورى العودة بضعة أجيال إلى الوراء. فى فجر الحرب العالمية الثانية، رفض الكثير من الناس فى غرب جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية النموذج السوفيتى وانضموا إلى الحركات القومية الأوكرانية السرية. ومن بين هذه الحركات منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN) التى تم إنشاؤها فى النمسا عام ١٩٢٩. وتعاون ستيبان بانديرا، أحد قادةOUN، بشكل مباشر مع Abwehr (جهاز استخبارات هيئة الأركان العامة الألمانية) فى مقابل الحصول على موارد للتدريب وتسليح حركته.

من هذا التعاون ولدت، من بين أمور أخرى، كتيبتا ناشتيجال ورولاند التى شكلت الفيلق الأوكرانى تحت قيادة الجيش الألمانى. أنشأ بانديرا أيضًا جيش المتمردين الأوكرانى (UPA) وانضم مراقبو العصابات(أنصاربانديرا) إلى فرقة SS Galicia..فى عام ١٩٤١، شجعت OUN مقاتليها على القتال إلى جانب ألمانيا وأعلن ستيبان بانديرا استقلال أوكرانيا. تنص المادة ٣ من إعلان الدولة الأوكرانية على ما يلي: "ستعمل الدولة الأوكرانية المشكلة حديثًا بشكل وثيق مع الاشتراكية الوطنية لألمانيا الكبرى، تحت قيادة زعيمها، أدولف هتلر، الذى يريد إنشاء نظام جديد فى أوروبا والعالم والتى تساعد الشعب الأوكرانى على تحرير نفسه من احتلال موسكو". كتب ستيبان بانديرا إلى ألفريد روزنبرج، وزير الرايخ للأراضى الشرقية المحتلة، أن القوميين الأوكرانيين تشكلوا "بروح مشابهة للأفكار الاشتراكية القومية. تعمل حركة بديريست Banderist بشكل رئيسى فى غرب الاتحاد السوفيتى وترتكب العديد من الجرائم ضد البولنديين واليهود والمجريين والأوكرانيين الذين ليسوا إلى جانبهم. سيتم الحفاظ على ذاكرة بانديرا بنشاط فى الشتات القومى الأوكرانى، لا سيما فى الولايات المتحدة وكندا، على الرغم من التزامه الصريح بأفكار الرايخ الثالث.





منذ ولادة الدولة الأوكرانية فى عام ١٩٩١، سعت الدوائر السياسية والفكرية القومية إلى كتابة تاريخ الأمة الفتية من خلال تجنب ٦٩ عامًا من الشيوعية والرجوع إلى الوراء قدر الإمكان. يعتبر هذا التمرين معقدًا تاريخيًا لأنه يحاول دمج فترات لم تكن فيها دولة أوكرانية، ولم يكن الشعب الأوكرانى موجودًا وكانت الأراضى تابعة لدول أخرى. كما هو الحال مع أى بلد شاب، فإن أوكرانيا ممزقة بين الأساطير والرومانسية والتمجيد، مقتنعة بأنها كانت موجودة دائمًا. لذلك، فى الماضى القريب للحرب العالمية الثانية، سيبنى جزء من النخبة الأسطورة الحديثة للأمة الأوكرانية. تحاول هذه النخبة أن تفرض على البلاد رؤية متطرفة فريدة لا تتضمن الحساسيات الأوكرانية الأخرى أو الجنسيات الأخرى (خاصة الروسية). فى غرب البلاد، تمت إعادة تأهيل شخصيات الفاشية الأوكرانية مثل ستيبان بانديرا أو دميترو دونتسوف أو رومان شوخيفيتش على الرغم من جرائم الحرب التى ارتكبوها أو ألهموها.

أصبح بانديرا وشوخيفيتش رسميًا "أبطال أوكرانيا". دحض بطولتهم يصبح جريمة جنائية. تم تغيير اسم شارع موسكو فى كييف إلى شارع ستيبان بانديرا. أقيمت نصب تذكارية تكريمًا للنازيين الأوكرانيين خاصةً فى غرب أوكرانيا. كان رد فعل الضفة اليسرى لنهر دنيبر وجنوب أوكرانيا قويًا على هذا التمجيد للمقاتلين النازيين بشكل علنى، وأشاروا إلى أن العصابات قتلوا أيضًا العديد من الأوكرانيين المناهضين للنازية.

الدولة الأوكرانية الحالية ليست دولة نازية، ولكن من الصحيح مع ذلك أن أيديولوجية مستمدة من الحركات الشمولية والعنصرية فى الحرب العالمية الثانية ابتليت بها المجتمع. وتوثق الأستاذة والباحثة دلفين بكتل إعادة كتابة التاريخ فى مقال نشر عام ٢٠١٢ بعنوان أكاذيب وشرعية فى البناء الوطنى فى أوكرانيا (٢٠٠٥-٢٠١٠). فى متحف لفيف، فى عام ٢٠٠٦، تم تغيير اسم القسم الأوكرانى SS Galicia ببساطة إلى "القسم الأول الأوكرانى". فى مقبرة ليشاكيففى لفيف نصبت شاهدة تكريما لفرقة إس إس جاليسا. SS Galicia

كما تحدث برنارد هنرى ليفى عن "اختراع حقيقى للتاريخ البطولى القومى" وأوضح أن هذه العملية لم تكن لتتحقق "لولا سياسة إحياء الذكرى التى تم تنفيذها على أعلى مستوى فى الدولة منذ الثورة البرتقالية [٢٠٠٤] وانتخاب الرئيس يوشينكو". من خلال شبكة محكمة من المثقفين والسياسيين ووسائل الإعلام، تكتسب أوكرانيا أساطير مؤسسية وأبطال ورواية وطنية مشبعة بقوة بالتراث العنصرى والشمولى للحركات القومية فى القرن الماضي. منذ ولادة البلاد، كانت أوكرانيا بالتالى منقسمة بسبب طرف من البلاد أراد أن يفرض رؤيته الحصرية لأوكرانيا على الآخرين.

أيًا كان ما يعتقده برنارد، فإن حركة بانديرا تتميز بمعاداة السامية وشاركت فى مذابح مروعة، خاصة أثناء القبض على أعداد كبيرة من قبل الألمان فى عام ١٩٤١. فى عام ٢٠١٤، كتب إيسى ليبلر فى جيروزاليم بوست أن "مجتمع يهود أوكرانيا، يقدر بحوالى ٢٠٠٠٠٠ مواطن، وهؤلاء لديهم سبب وجيه للخوف". يضطهد النازيون الأوكرانيون اليوم الأقليات ويحلمون بفرض لغتهم على البلد بأسره كما حاول أسلافهم خلال الحرب العالمية الثانية.

ولا شك أن إعادة تأهيل الأبطال الفاشيين من قبل جزء من الشعب الأوكرانى هو جزء من منطق إعادة الكتابة الأيديولوجية للتاريخ بهدف إزالة جميع الآثار الروسية للتراث الأوكرانى. ومن المؤكد أن تواجه هذه الاستراتيجية ثلاث مآزق رئيسية: الثقافة الروسية منتشرة فى كل مكان فى أوكرانيا، ويشكل الروس ٢٠٪ من سكان البلاد، ولا يمكن لموسكو أن تظل غير مبالية بهذه السياسة الجاهزة التى كانت معادية لها بشكل جذرى. إعادة تأهيل أيديولوجية البندريين والأفعال التى نتجت عنها هى الأسباب الرئيسية للحرب الأهلية التى اندلعت فى شرق وجنوب البلاد كرد فعل على الانقلاب الأطلسى عام ٢٠١٤.

وإلى مقالٍ تالٍ نستكمل فيه حديثنا عن التداعيات النازية للقومية الأوكرانية.



معلومات عن الكاتب

يكولاس ميركوفيتش.. محلل فرنسى متخصص فى العلاقات بين شرق وغرب أوروبا والولايات المتحدة. مؤلف كتاب يتناول العلاقات المتضاربة بين الولايات المتحدة وأوروبا بعنوان «إمبراطوريات أمريكا». له أيضًا كتابان عن البلقان: «مرحبًا بك فى كوسوفو» و«استشهاد كوسوفو».. يؤصل، فى هذا المقال، لتاريخ النازية التى تأسست فى النمسا منذ عام 1929، إلى أن تمددت فى أوكرانيا عام 1941.

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