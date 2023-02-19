كارولين جالاكتيروس تكتب: الأوهام الضائعة (2)

الأحد 19/فبراير/2023 - 05:22 م



2023.. المرآة المكسورة لجنون العظمة

وسائل الإعلام الأوروبية المضللة جعلت شعوب أوروبا تستسلم لواشنطن فى ظل التفكك الأوروبى المهتز

الجيش الأوكرانى منهك وخياراته خاسرة فى مواجهة الآلة الروسية ويمكن أن تنتهى الحرب فى الخريف بالتفاوض مع موسكو على أساس الواقع على الأرض.. وكل الدوائر الحاكمة فى أمريكا تعرف هذا وتعمل على إنكاره







العالم سيء.. فى بداية عام ٢٠٢٣، يبدو المشهد الدولى أكثر استقطابًا وتجزئة أكثر من أى وقت مضى. لم يعد تقسيم العالم إلى مناطق ومسألة تعدد الأقطاب بحكم الأمر الواقع موضع تساؤل؛ ومع ذلك، فإن القوة المهيمنة السابقة تنكر ذلك وتريد أن تجبر الولاء المتجدد لألوانها. دعنا نقول: "العالم الحر"، القاعدة الحصرية "للقيم" الحديثة، لا يزال يتجرع الكأس!.. إن الناتو فى حالة جيدة وأوروبا لم تكن أبدًا موحدة ضد البربرية الروسية! إنها جميلة مثل الأنتيكات؛ لكنها خاطئة. إنها مثل ديكورات المسرح منها ما يخدع العين. إن الناتو، الذى ينبح كل يوم، يخاطب أعضاءه، وليس كلهم متحمسون بنفس القدر لمواجهة قوة روسية أعيد هيكلتها فى وضع الحرب. أما بالنسبة للحلف الأطلسى، فسيكون من الصعب عليه قيادة حرب مباشرة منتصرة ضد روسيا التى ترفع شعار "لا أخف!" وتواصل السخرية. أما أوروبا، أخيرًا، هى سلة من السرطانات الصغيرة بدون مخالب، منتقمة وعاجزة، وصلت إلى درجة من الخنوع بحيث لم يحتج أحد، حتى لفظيًا، عندما "قطعنا" الغاز بالمعنى الحرفى للإسراع بوضعهم تحت وصاية فى مجال الطاقة، لجعلهم يريدون البقاء على اتصال بموسكو، وأخيرًا وليس آخرًا، إخضاع ألمانيا من خلال حرمانها من محركها الرئيسى للنمو والترويج لانتكاسة الحليف الأوروبى الجديد: بولندا! يبدو أخيرًا أن الكابوس الجيوسياسى القديم لأمريكا والمتمثل فى اتحاد الموارد الطبيعية والديموجرافية الروسية والقوة الصناعية الألمانية التى من شأنها أن تسمح لها بالسيطرة على أوراسيا؛ قد تم تجنبه.

من وجهة النظر هذه، فإن الصراع فى أوكرانيا، الذى طال أمده بقسوة بسبب التصعيد الغربى مع عدم وجود احتمال لعكس ميزان القوى لصالح كييف، هو جزء من مناورة أمريكية واسعة لمنع هذه التعددية القطبية فى العالم من تأكيد نفسها وقيادة زيادة الفاصل القاطع بين الاتحاد الأوروبى والقوة الأوروبية الآسيوية الرئيسية التى هى روسيا. القول بأن "روسيا انتهت"! انحراف استراتيجى وازدراء ثقافى وسياسى دائم يجب القضاء عليه مرة واحدة وإلى الأبد. ويجب أن يتم توفير ذلك الممر الاستراتيجى المكون من دول البلطيق - بولندا - رومانيا - بلغاريا (الذى يتقاطع فيها مسار خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم).

وهناك إحدى المشاكل البسيطة هى أنه - كل شخص فى واشنطن يعرف هذا على الأقل – إذا خسرت أوكرانيا الحرب واستمرار لعبة البوكر الكاذبة الحالية قد يكلف أمريكا غاليًا فى بقية العالم. فى الواقع، فإن الإفراط فى الاستثمار العسكرى والمالى المطول فى أوكرانيا دون حد أدنى من النصر العسكرى "الظاهر" يضر بالمسارح الأخرى التى تعتبر أكثر إلحاحًا للقوة الأمريكية، حيث يجب أن يعتمد نفوذها، من أجل أن يستمر، على العسكرية المستمرة.. أفكر فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ والصين بالطبع، ولكن أيضًا فى الشرق الأوسط، حيث تدهورت المواقف الأمريكية بشكل واضح. ناهيك عن أوروبا، التى ضحت اقتصاديًا بلا خجل من أجل "الهدف" الروسي. وحتى الآن لم تكلل بالنجاح. إن العقوبات التى لا تعد ولا تحصى هى فشل براءة اختراع ووقوف من قبل موسكو ضد الإمبريالية الأمريكية النهمة.

إلى متى تسير أوروبا بطريقة السمع والطاعة داخل التحالف وتظل راكعة على ركبتيها من أجل الهوس الأمريكى بروسيا، وهو خيال أقرب إلى اليوتوبيا والتفكير البائس كل يوم؟ لا ينبغى أن نخطئ الأولويات لفترة طويلة. بعض القادة العسكريين الشجعان مثل رئيس الأركان الأمريكى مارك ميلى كانوا يقولون ذلك منذ شهور. قامت مؤسسة Rand، وهى مؤسسة فكرية تاريخية ومؤثرة فى البنتاجون وبين الشركات الأمريكية الكبيرة، بإعداد "دراسة" تحث الولايات المتحدة على الخروج من هذا الفخ فى أقرب وقت قدر الإمكان، وإلا الوقوع فى دوامة السياق الفيتنامى. وفقًا لهؤلاء المحللين، يجب علينا إعادة التركيز على (الصين) الأساسية، والعثور على شروط اتفاقية قابلة للتطبيق مع موسكو، والاعتراف بأن أوكرانيا لا ينبغى أن تنضم إلى الناتو. لسوء الحظ، يتجاهل صقور المحافظين الجدد مثل بلينكين وسوليفان ونولاند مثل هذا التحذير ويواصلون تصعيدهم المجنون. إنهم يسعون إلى نسيان دراسة "راند" من خلال تقديم "مقترحات لا يمكن رفضها" لموسكو فجأة (مقترحات من الواضح أنها غير مقبولة فى وقت يتقدم فيه الجيش الروسى وينتصر على الأرض). مهما كان الأمر، فمن المثير للاهتمام أن قصة أخرى يمكن سماعها أخيرًا بين النخب الأمريكية، الذين يشعرون بقلق متزايد بشأن الاقتصاد الوطنى، ووضع الدولار المهدّد بشكل متزايد، واستثماراتهم فى أوكرانيا، لينتهى الأمر بقطعه عن البحر.

لأن الحقائق والأرقام موجودة. أبشع دعاية، تلك التى عانيناها خاصة فى فرنسا منذ ما يقرب من عام، الصور والمعلومات المصنفة بعناية، ليست كافية. بالفعل الحرب هى الرياضيات. وأوكرانيا لديها المعادلة الخاطئة. إنها فى حالة تقطير مالى وعسكرى غربي. إذا توقف، فإنه ينهار ومن الواضح أنها تُركت فى الخلف من حيث المدفعية والموارد البشرية، حيث تم اختزالها إلى التجنيد الإجبارى للصغار والكبار من منطقة الكاربات الفرعية المؤسفة للعمل كمزود مدفعى للهجمات عبثًا (مثل هجوم باخموت) لدرجة أن الأدلة على الهزيمة أدت إلى تآكل الإرادة لمحاربة الشباب الأوكرانيين. وليست ٣ ألوية (٢٠٠٠٠ رجل)، ومائة دبابة (على افتراض وصولها ومع كل مشاكل الصيانة المرتبطة بها)، و١٥٠ مركبة قتالية مدرعة وحتى عدد قليل من طائرات F١٦ هى التى ستغير الوضع فى مواجهة نصف مليون جندى روسى عاقدة العزم على القتال وتسليحها ودعمها على النحو الواجب.

وبالتالى، فإن الصراع فى أوكرانيا هو حرب بالوكالة حيث يتم استنفاذ وكيلها فى مواجهة التفوق العسكرى الروسى ويمكن لروسيا أن تحتفظ، لفترة طويلة، بإيقاع حرب استنزاف صبورة وطويلة ولكن لا هوادة فيها. وتنوى موسكو استنفاذ قدرة الجيش الأوكرانى على الصمود بمرور الوقت خاصة فى ظل استخدامها المكثف لمدفعية لا تنضب على ما يبدو يسمح لها بالحفاظ على قواتها النظامية، وهى غير كافية خلال المرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة "ولكن أعيد تشكيلها الآن من حيث العدد. بالطبع، بطولة الجنود الأوكرانيين لا جدال فيها، لكن "الجماهير" - وتحديدا الرجال والمعدات - ليست موجودة. الخسائر (القتلى والجرحى) هائلة (بنسبة ١ إلى ٧-٨ مع روسيا) وإلقاء الأسلحة الغربية لا يمكن أن يحتمل الأمل فى قلب ميزان القوى؛ باستثناء حشد عشرات أو حتى مئات الآلاف من القوات البولندية على الأراضى الأوكرانية (أعلنت وارسو عن تعبئة ما لا يقل عن ٢٠٠٠٠٠ رجل) كل ذلك من أجل إطلاق هجوم من غرب البلاد يهدف إلى تأمين المنطقة من أجل أن يتم الاستفادة من وارسو وزيادة السيطرة الأوروبية على برلين. ويمكننا حتى أن نخشى، فى ذلك السيناريو المجنون، أن يحاول الجيش البولندى الأوكرانى مع الأمريكيين بالزى الرسمى الأوكرانى لخدمة دباباتهم أو بطاريات باتريوت الاستيلاء على شبه جزيرة القرم.. عندها ستكون النهاية.. ونصر دائما على أننا لسنا فى حرب مفتوحة من قبل الناتو ضد روسيا. كان المستشار شولتز غاضبًا من أن تلعب به واشنطن فى قضية الدبابات. وبالتالى، سيستأنف الألمان التحدث مع موسكو بسهولة أكبر من الفرنسيين الذين يدفعون عجلة القيادة.





لذلك فإن الجيش الأوكرانى منهك، وخياراته التكتيكية والتشغيلية خاسرة فى مواجهة الآلة الروسية والوقوف ضدها. يمكن أن تنتهى الحرب فى الخريف وسيكون من الضرورى بعد ذلك التفاوض مع موسكو على أساس الواقع على الأرض.. البنتاجون يعرف كل هذا. وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومى أو حتى وكالة المخابرات المركزية أيضًا. لكن هل يقبلونه؟ إنه أقل تأكيدًا. إن "الدرس" الذى قدمته موسكو للإمبراطورية المهزومة مهين للغاية، ودعم جزء كبير جدًا من العالم لهذا الازدراء لا يطاق بالنسبة لـ"الأمة التى لا غنى عنها". لأنه، سواء أحببنا ذلك أم لا، حقق بوتين شيئًا مهمًا للغاية، يتجاوز أوكرانيا: لقد أظهر أن الثورة كانت ممكنة، وأن الحدود يمكن حمايتها، وأن أمن أمة وثقافة وتاريخ هو تفرد حضارى. يجب أن نفهم أنه إذا لم تراقب وإذا لم تضع نفسك مكان الشخص الآخر ولم تقم إلا بالحكم والإدانة، فأنت لا تفهم شيئًا. ونحن نعانى وإذا لم نفهم هذا، فإننا سنعانى من قوة الثورة الروسية وأتباعها الذين لا حصر لهم.

لسوء الحظ، نحن بعيدون جدًا، فى دوائر القوة فى واشنطن أو باريس، عن هذا الحياد التحليلى، عن هذه القدرة على عكس النظرة الأساسية فى مجتمع الاستخبارات. علاوة على ذلك، فإن جميع الخبراء الأوروبيين أو الأنجلو ساكسونيين الذين لديهم رؤية واسعة لهذا الصراع يأتون من عالم الخدمات الخاصة ويخلو من الغمامات الأيديولوجية. ولكننا لا نستمع إليهم، فهم متهمون بالتآمر والموالاة لروسيا.. "الغرب الجماعى مطمئن"، يفضل التهور فى المناورة الواحدة، ويصم آذانًا عن تحذيرات بكين التى تدين الآن بصوت عالٍ وواضح وتدعو إلى الوقف الفورى لتسليم الأسلحة إلى كييف. أما الولايات المتحدة الأمريكية فتريدنا أن نصدق أن موسكو، مثل بكين، تخادع، وأن بوتين جبان، ومختلف عليه، وضعيف (حتى أنه يحتضر!) وأنه يمكننا مواصلة المضايقات دون خطر.



توجه خطير؛ كيف سنخفى فداحة كذبتنا حول "انتصار أوكرانيا"!

الدعاية المحيرة التى خدمتها وسائل الإعلام السائدة غير الواعية والمضللة لمدة عام تقريبًا لشعوب أوروبا لجعلها تعترف بثمن الطاقة النهائية والاستسلام الاستراتيجى لواشنطن يمكن أن يلحق الضرر السياسى، ويفضل التفكك الأوروبى المهتز.

فى الوقت الحالى، نغرق فى حالة الإنكار، ونطيل أمد مذبحة القوات الأوكرانية وتدمير البلاد. باسم حماية الشعب الأوكرانى بالطبع! واشنطن تغرق أوكرانيا بالدولار وتملكها بالمعنى الحرفى والمجازى. إنه يحتاج فقط إلى جرعة التطرف المحموم والاتهامات المستمرة من الرئيس زيلينسكى ليتمكن من إطالة محنته، وبالتالى يأمل، على المدى الطويل، فى إرهاق روسيا والتسبب فى نهاية الوحش بوتين ولا شك أن "التطهير" الأخير والواسع النطاق، فى منتصف الحرب، لأجهزة الدولة الأوكرانية والمقربين من الرئيس، تحت غطاء الكفاح المفاجئ ضد الفساد كان من الممكن فى الواقع أن يكون مدبرًا من مناطق أبعد من أجل عزل الرئيس والتخطيط المسبق لتهميشه أو حتى "استبداله" بشخصية أكثر ميلًا للتفاوض على تقسيم أوكرانيا عندما يحين الوقت فى سيناريو محتمل مثل النموذج الكورى وهذا سيتم فى غضون بضعة أشهر بلا شك. كلما طال انتظارك كان الأمر مؤلمًا أكثر. فى الحقيقة، البدائل المفترضة ليست مفقودة والجميع على استعداد لأن تكون تلك البدائل أكثر انصياعًا تجاه واشنطن.



معلومات عن الكاتب

كارولين جالاكتيروس.. رئيس المركز الفرنسي للجغرافيا السياسية الواقعية، مسؤولة بمعهد دراسات الدفاع الوطنى عن التقييم الاستراتيجي والتنبؤ فى مناطق النزاع، لها عدة دراسات حول القضايا الدولية والاستراتيجية والدفاعية، وأصدرت عدة كتب فى هذه القضايا.. تستكمل رؤيتها، التى عرضت الجزء الأول منها فى عدد الإثنين الماضى، لواقع الغرور الغربى الذى أدى إلى زيادة اشتعال وتيرة الحرب فى أوكرانيا و"غرق" أوروبا فى السير فى ركاب واشنطن.

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