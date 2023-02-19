وزيرا التنمية المحلية والتعليم يشهدان تدشين مبادرة 100 مليون شجرة بالبحيرة.. صور

الأحد 19/فبراير/2023 - 05:18 م

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمجمع دمنهور الثقافي، اصطفاف 45 سيارة تضم 130 ألف شجرة من الأشجار المثمرة والغير مثمرة، وتشمل أشجار الزيتون والفراولة والرمان واليوسفي، بالإضافة إلي شجرة اكسيا، مقدمة من وزارة الإنتاج الحربى.

وستنطلق السيارات إلي الأماكن المخصصة لها بمدن ومراكز المحافظة في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات، وتعد هى أكبر كمية ومجموعة سيارات يتم توفيرها للمحافظات، كما تأتى كمرحلة أولى بمبادرة 100 مليون شجرة بالبحيرة والمقرر الوصول بها إلى 300 ألف شجرة.

وقام وزيرا التنمية المحلية والتربية والتعليم، ونائب محافظ البحيرة، بتدشين المبادرة بزراعة مجموعة من تلك الأشجار على كورنيش دمنهور وقرية الأبعادية إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة سيتم تنفيذها على مدار 7 سنوات في المحافظات والتي بدأت بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة، وعدد من المواقع التى تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية، وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء وتوفير فرص عمل فى زراعة الأشجار الجديدة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى ضرورة الترويج لمبادرة 100 مليون شجرة، والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها والعائد الاقتصادى الذى سيعود على المحافظات وفرص العمل المتاحة لأبناء المحافظات من خلال المبادرة الرئاسية.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة، على أهمية المبادرة ودورها فى نشر الوعى البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأشارت إلي أنه حتى الآن تم زراعة 76688 شجرة بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى 131185 شجرة سيتم زراعتها في الحالي، كما يبلغ إجمالي أطوال الشوارع المستهدف تشجيرها 352 كم.

حضر الجولة عدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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