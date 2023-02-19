خالد على يكتب: التوسع المستقبلى لداعش فى المنطقة

الأحد 19/فبراير/2023 - 05:21 م

فرهاد هومر يقود مجموعة داعش فى البلاد وتتخذ من ديربان مقراً لها.. والأخوان نوفائيل أكبر ويونس أكبر أبرز الأعضاء



ترتبط مخاطر الإرهاب فى جنوب إفريقيا بشكل خاص بتفشى تنظيم داعش فى موزمبيق. تشعر بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا بقلق بالغ إزاء التصعيد الجهادى فى شمال موزمبيق، ولا سيما فى مقاطعة كابو ديلجادو (لكن مقاطعتى نامبولا ونياسا كانت أيضًا أهدافًا للهجمات). الشركة العسكرية الخاصة لجنوب إفريقيا Dyck Advisory Group موجودة بالفعل فى مسرح موزمبيق منذ عدة سنوات، مع مشاركة مباشرة من قبل حكومة مابوتو. فى عام ٢٠٢٠، هدد داعش فى أسبوعية النبأ بأن تدخل جنوب إفريقيا فى موزمبيق سيقود التنظيم الجهادى لفتح جبهة جديدة للنضال المسلح ضدها. فى الواقع، كان هذا الإعلان من قبل داعش على الأرجح محاولة لإلهام هجمات "الذئاب المنفردة" فى جنوب إفريقيا. نمو تنظيم داعش فى موزمبيق مستمر، وفى الأسبوع الماضى، اشتدت الهجمات والدعاية. وهذا يزيد من مخاوف جنوب إفريقيا. أتاح ظهور تنظيم داعش فى موزامبيق فرصة للمتعاطفين مع الدولة الإسلامية فى جنوب إفريقيا للانخراط فى القتال النشط دون الحاجة إلى السفر عبر القارة. تنظيم داعش لديه خلايا نائمة فى جنوب إفريقيا وقد جند كثيرين من جنوب إفريقيا فى صفوفه. قاتل بعض هؤلاء مع التنظيم فى سوريا والعراق (يتراوح العدد التقديرى من جنوب إفريقيا الذين انضموا إلى الدولة الإسلامية بين ٦٠ و١٠٠) والعديد من المقاتلين الجنوب إفريقيين متورطون فى كابو ديلجادو وانضموا إلى داعش فى موزمبيق. تم بالفعل تحديد روابط مباشرة فى الماضى بين عناصر الدولة الإسلامية فى موزمبيق وشبكات التجنيد والتمويل فى جنوب إفريقيا. يبدو أن تمويل داعش يأتى أيضًا من الجريمة المنظمة فى جنوب إفريقيا، المتهمة بتمويل الجماعات الجهادية فى الكونغو وموزمبيق. حتى الآن، يمكن للمرء أن يتحدث عن روابط مع تنظيم الدولة تتمحور حول جمع الأموال والدعوة. كانت خلية هوميروس الداعشية تجمع الأموال بشكل أساسى لعناصر داعش فى أماكن أخرى، مثل موزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية. يقود فرهاد هومر خلية داعش فى جنوب إفريقيا لتوسيع عمليات المجموعة فى هذا البلد. يعتبر الأخوان نوفائيل أكبر ويونس محمد أكبر أعضاء بارزين فى خلية داعش التى تتخذ من ديربان مقراً لها تحت قيادة فرهاد هومر.



يعمل يونس أكبر أيضًا كمنفذ تنفيذى ومنسق لوجستى لخلية داعش. الهدف هو تجنيد وجمع ونقل الأموال لدعم نمو الشركات التابعة لتنظيم الدولة والشبكات فى إفريقيا. الشركات المعتمدة من الولايات المتحدة والمرتبطة بهومر ‏ والأخوة أكبر، مثل MA Gold Traders و Bailey Holdings ‏ و Flexoseal Waterproofing Solutions- HJ Bannister‏ ‏Construction CC - Sultans Construction CC - Ashiq Jewellers CC -‏ ‏Ineos Trading (PTY) LTD - Shaahista Shoes CC ، ربما كانت هناك حاجة إلى كل ذلك لتنفيذ وتغطية هذا النوع من العمليات.

فى الوقت الحالى، بعض الخلايا متعاطفة مع الفكرة الجهادية للدولة الإسلامية أو تدعمها. يتم تسهيل عملياتهم من خلال الوضع الاقتصادى الصعب فى البلاد، وضعف الاستخبارات والشرطة، والفساد، ووجود شبكات الجريمة المنظمة، وعدم قدرة جنوب إفريقيا على التصدى بفعالية لداعش ولتمويل الإرهاب.

قد يشكل الافتقار إلى مواجهة أنشطة هذه الخلايا مخاطر مستقبلية، تمامًا كما قد تشكل المشاكل المتأصلة فى أجهزة المخابرات فى جنوب إفريقيا مخاطر أمنية، مثل إمكانية عدم اعتراض المقاتلين المرتبطين بداعش العائدين من موزمبيق والمناطق الأخرى الذين يقررون القيام بالهجمات فى البلاد.



بالطبع، قد تكون مسألة وقت، كما حدث فى بلدان إفريقية أخرى، وأكرر: ما يحدث فى موزمبيق قد يمهد للتوسع المستقبلى لداعش.

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