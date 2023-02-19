فرنسا تعلن تسليم أوكرانيا الدبابات الخفيفة نهاية الأسبوع المقبل

الأحد 19/فبراير/2023 - 02:07 م

أعلن وزير القوات المسلحة الفرنسي أن الدبابات الخفيفة AMX-10 التي وعدت فرنسا بتسليمها لأوكرانيا سيتم تسليمها في غضون أيام قليلة إلى.

وقال سيباستيان ليكورنو، دون أن يحدد العدد، "التدريب على وشك الانتهاء، وسيتم تسليم هذه المركبات المدرعة اعتبارًا من نهاية الأسبوع المقبل".

وأكد ليكورنو مرة أخرى على الحاجة "لمنح أوكرانيا الوسائل للدفاع عن نفسها ضد روسيا التي تغير التزامها من خلال زيادة وجودها العسكري".

وردًا على سؤال حول إمكانية تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، يعتقد ليكورنو أنه "لا يوجد أي محرمات.. معايير تحليلنا معروفة جيدًا. يطرح نقل الطائرات أسئلة لوجستية وعملية معقدة للغاية".