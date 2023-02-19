الإمارات والسعودية تواصلان تقديم المساعدات الإنسانية إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال

الأحد 19/فبراير/2023 - 01:44 م

واصلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقديم مساعداتهما الإنسانية لضحايا زلزالين مميتين أودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن الإمارات أرسلت 39 طائرة مساعدات إلى تركيا و58 طائرة إلى سوريا تحمل 2624 طنا من المواد الغذائية والإمدادات الطبية والخيام منذ الكارثة.

وقالت وام "تواصل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية جهودها للبحث عن ناجين تحت الأنقاض باستخدام معدات عالية الجودة".

في غضون ذلك، أرسلت المملكة العربية السعودية طائرتها الإغاثية الثانية عشرة إلى مطار غازي عنتاب في جنوب تركيا وعلى متنها 75 طنًا من المواد الغذائية والمأوى والمواد الطبية.

كما أرسلت المملكة الغنية بالنفط طائرتي إغاثة و10 شاحنات محملة بـ 80 طنًا من المواد الغذائية وإمدادات المأوى لضحايا الزلزال في شمال سوريا.