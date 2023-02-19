"العزاوي": حكومة السوداني تعمل على خلق علاقات متوازنه مع جميع الدول

الأحد 19/فبراير/2023 - 01:27 م

أكد الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز "الأمصار" للدراسات الدولية والاستراتيجية، أن لقاءات رئيس الحكومة العراقية السيد محمد شياع السوداني في ميونيخ عكست رغبة العراق لخلق علاقات متزنه مع جميع الدول.

واشار العزاوي ان من يظن أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إبعاد العراق عن إيران "واهم"، لافتًا إلى أن أمريكا ترغب في أن يبقى العراق على علاقة متوازنه مع ايران وصانع القرار في واشنطن يعي جيدا قوى ايران داخل العراق.

أضاف العزاوي في تصريحات لقناة "العربية الحدث" أن حكومة محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق تحتاج إلى تدعيم من قبل الولايات المتحدة، وخاصة في المجالات المتعلقة بحل الأزمات الاقتصادية ومواجهة الفساد.

وواصل: "أمريكا تنظر إلى العراق في الوقت الحالي على أنه حليفًا استراتيجيًا، وعلى السوداني أن يستغل ذلك لتقوية العلاقات والاستفادة من التقارب الأمريكي".

وأكمل: "إدارة بايدن تريد من حكومة العراق التخلص من الميليشيات، وفيما يخص الحديث في بعض الغرف المغلقة بشأن رغبة أمريكا في إسقاط السوداني وحكومته غير صحيح".

وتطرق العزاوي للحديث عن شكل العلاقات بين أمريكا والعراق فقال: "الولايات المتحدة تنتهج مبدأ الإسكواش سنقدم لكم شيء مقابل شيء هو الدعم الحكومي مقابل بعد الميليشيات".

وتحدث مدير مركز الأمصار عن استراتيجية حكومة السوادني فقال: "الحكومة تريد أن تكون متوازنة بين الجميع الأطراف سواء مع أمريكا أو إيران، وإدارة بايدن تدرك قوة الأدوات الإيرانية في العراق".

وأتم: "هناك أكثر من رؤية للسوداني ظهرت منذ توليه منصبه وحكومته قدمت نفسها على أنها تتبنى علاقات متقاربة بين أمريكا وإيران أو حتى مع الصين وروسيا".