قبضة الرئيس التركي أردوغان على السلطة تهدد بزلزال مدمر

الأحد 19/فبراير/2023 - 01:24 م

الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير 2023، هو أولًا وقبل كل شيء مأساة إنسانية، أودت بحياة ما لا يقل عن 45000 شخص حتى الآن.

كما أن للكارثة تداعيات كبيرة على اقتصاد الدولة - حيث تقدر الخسائر المالية الناجمة عن الأضرار بنحو 84 مليار دولار أمريكي - وعلى سياساتها.

إن تحليل هذه المأساة الإنسانية وآثارها طويلة المدى على تركيا أمر صعب بالنسبة لي. أنا باحث في السياسة التركية.

ومع ذلك، من المهم دراسة تداعيات الزلزال على رئيس تركيا رجب طيب أردوغان - ليس لأسباب مؤامرة سياسية، ولكن لأنه أمر حاسم في تحديد كيفية تعافي تركيا من الكارثة والاستعداد بشكل أفضل في المستقبل.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في يونيو 2023. كانت شعبية أردوغان تتراجع حتى قبل الزلزال، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأزمة الاقتصادية والقلق الشعبي المتزايد بشأن أسلوبه الاستبدادي في الحكم، خاصة بين الناخبين الشباب.

ولقد بذل أردوغان جهدًا للتخفيف من أي تداعيات سياسية للزلزال وتجاهل أي لوم. سارع حزب العدالة والتنمية، وحزب العدالة والتنمية، ووسائل الإعلام الخاضعة لسيطرته، والوكالة الحكومية التي تدير المساجد، والتي تسمى ديانت، إلى تعريف الزلزال بأنه "كارثة القرن".

المعنى الضمني هو أن أردوغان لم يكن بإمكانه فعل أي شيء لتجنب حجم الخسائر البشرية.