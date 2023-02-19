بالفيديو.. العثور على كنز تحت الأنقاض في تركيا

الأحد 19/فبراير/2023 - 04:45 ص

عثرت فرق الإطفاء التابعة لبلدية غازي عنتاب، التي قامت بأنشطة البحث والإنقاذ في موقع عائشة محمد بولات المتضررة من الزلازل، على بعض المال قرابة مليوني دولار بجانب شخص أخرجوه من تحت الأنقاض.

وسلم رجال الإطفاء الأتراك الذين نفذوا عمليات البحث والإنقاذ، المبلغ الذي تم العثور عليه للشرطة، وذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

وقام رجال الإطفاء بتوثيق عملية سحبهم للأموال بكاميرات هواتفهم، ووضعوها في حقيبة سوداء، ليسلموها برفقة فرق العمليات الخاصة، إلى الشرطة مقابل تقرير.

Arama kurtarma yaptıkları enkazda yaklaşık 2 milyon dolar buldular https://t.co/sutqY2GhUG pic.twitter.com/EYpteR3DvN — Independent Turkish (@TurkishIndy) February 17، 2023

وقال كافر يلماز، رئيس إدارة الإطفاء في بلدية غازي عنتاب، إنهم يواجهون مثل هذه المواقف كثيرا.

وأضاف عنصر آخر من الإطفاء يدعى غاليب دوردو، إنهم يحاولون أولا إخراج الناس من تحت الحطام أحياء، وهذه أولويتهم.

وأشار دوردو إلى أنهم مروا بمثل هذه الحوادث كثيرا: "قمنا بتسليم متعلقات المواطنين الذين كانوا تحت الأنقاض، بعد أن أنقذنا حياتهم".