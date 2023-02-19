اليوم.. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد المسار السياحي بالقاهرة التاريخية

الأحد 19/فبراير/2023 - 07:31 ص

يتفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار اليوم الأحد مسار السياحي بالقاهرة التاريخية وأعمال ترميم لبعض المواقع الأثرية.

وتأتي هذه الجولة في إطار واهتمام قيادات وزارة السياحة والآثار بمتابعة أهم وأبرز أعمال الترميم التي تتم في منطقة القاهرة التاريخية.

وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفى وزيري، إن أعمال الترميم بالمجلس الأعلى للآثار تتم على أكمل وجه، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به مرممين المجلس الأعلى للآثار في جميع المشروعات الذين يقومون به.



وأعرب وزيري، عن سعادته بالتطور الكبير الذي شهده قطاع السياحة والآثار، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابته نحو تحقيق المزيد من النجاحات في جميع القطاعات.