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الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. وزيرا التنمية المحلية والتعليم يفتتحان معرض منتجات المدارس الثانوية بالبحيرة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
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يقوم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بزيارة لمحافظة البحيرة اليوم الأحد، وأشار بيان إعلامي لمحافظة البحيرة الى أن الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ستستقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم يوم الأحد الساعة ١٠ صباحًا بمجمع دمنهور الثقافى.

ومن المقرر أن يتفقد الوزيران معرض أيادى مصر ومعرض السلع الغذائية "أهلًا رمضان" بأرض المعارض بدمنهور، كما سيفتتحان  معرض منتجات مدارس التعليم العام والفنى بمدرسة شوكت الثانوية العسكرية الزراعية بدمنهور، إضافة الى تفقد "مركز الشباب والمدرسة الإعدادية والإبتدائية بالأبعادية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة،

ولفت البيان الى أن وزير التنمية المحلية ووزير التربية والتعليم سيتفقدان مخازن كازيون بالمنطقة اللوجيستية على الطريق الزراعي بدمنهور.

وزير التنمية المحلية - وزير التربية والتعليم أخبار محافظة البحيرة