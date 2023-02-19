اليوم.. "زراعة الشيوخ" تناقش تنمية الثروة السمكية في مصر

الأحد 19/فبراير/2023 - 05:50 ص

تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، اليوم الأحد، ملف تنمية الثروة السمكية في مصر بحضور ممثلي الحكومة.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها بعد غد الاثنين، تقرير اللجنة بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي بشأن تغيير أنشطة المباني والمنشآت التي لها ترخيص مزاولة الشطة حيوانية أو زراعية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي بشأن استثمار وتنمية الثروة الداجنة في القرى المصرية.

ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة يهدف إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.