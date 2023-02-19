اليوم.. بدء تدريب معلمو صفوف الابتدائية على المنصة الإلكترونية للتدريبات

الأحد 19/فبراير/2023 - 05:16 ص

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استكمال التدريبات المهنية للمعلمين، اليوم الاحد، وتستمر حتي ٢ مارس القادم، للفئات المستهدفة من الصف الاول الابتدائي، وحتي الصف الخامس الابتدائي.

وكانت قد نشرت بوابة اخبار اليوم، نسخة من الخطاب الصادر من قبل وزارة التربية والتعليم، والذي نص علي انه في إطار إستكمال تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين، نتشرف أن نحيطكم علمًا أن تدريبات البث المباشر على المنصة الإلكترونية التي بدأت خلال اجازة نصف العام سوف يتم استكمالها، إعتبارًا من الأحد الموافق ۱۹فبراير ۲۰۲۳ حتى الخميس الموافق ٢ مارس۲۰۲۳، من خلال الرابط HTTPS://CPD.MOE.GOV.EG، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المعلمين المستهدفين،علما أن خطة استكمال التدريبات للفئات المستهدفة من الصف الاول الابتدائي، حتي الصف الخامس الابتدائي.

وشدد الخطاب علي ضرورة التنبيه مشددا على كافة الإدارات التعليمية التابعه لمديريتكم بإتخاذ الإجراءات الأتية:.

- سرعة التنبيه على المعلمين المستهدفين للتدريبات الإلكترونية المشار إليها بخطابنا.

_ إجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس للتأكيد على المعلمين المستهدفين من الحصول على كافة التدريبات المعلن عنها، والحصول على الشهادات التي تفيد بذلك من خلال المنصة الإلكترونية.

_ موافاتنا بصفة مستمرة بإعداد المعلمين الحاصلين على الشهادات الخاصة بالدورات المشار اليها عالية.