اليوم.. "رياضة الشيوخ" تعقد 3 اجتماعات

الأحد 19/فبراير/2023 - 04:31 ص

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اليوم الأحد، خلال الاجتماع الأول، الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد التمامي بشأن نقل استاد دمياط إلى مدينة دمياط الجديدة، وذلك من خلال لجنة مشتركة مع مكتب لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن إنشاء مركز شباب بشارع القناية بمنطقة 6 أكتوبر بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وخلال الاجتماع الثالث، تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمي، بشأن إنشاء ملعب قانوني بمركز شباب شبرا نبات مركز المحلة الكبرى، وذلك من خلال لجنة مشتركة مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.