اليوم.. افتتاح 3 معارض أهلا رمضان بالجيزة

الأحد 19/فبراير/2023 - 03:45 ص

تفتتح محافظة الجيزة، اليوم الأحد 3 معارض للسلع الغذائية، ضمن سلسلة افتتاح معارض أهلًا رمضان للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بحضور ممثلي ووزارة التموين وممثلي الغرفة التجارية بالمحافظة.

وقالت محافظة الجيزة، إنه سيتم افتتاح معرض أهلا رمضان بحي جنوب الجيزة بمنطقة المنيب، والثاني بشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين، والثالث بشارع شكري القواتلي بمركز ومدينة العياط.

من جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولي الغرفة التجارية بالجيزة بضرورة التنسيق وتجهيز المعارض بالصورة المناسبة وتوفير مظهر حضاري يلقى رضاء المترددين، وتوفير الخدمات اللازمة للعارضين والمستهلكين في شراء احتياجاتهم من المعارض طوال فترة عملهم، على أن يتم توفير وسائل الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف ومخارج الطوارئ وضمان توافر مصادر دائمة وطارئ للكهرباء لضمان توفير الخدمة بصورة طبيعية طوال فترة العمل.

وأكد محافظ الجيزة، على توريد أقصى قدر ممكن من السلع وتنوعها بصورة تلبى احتياجات مختلف شرائح المواطنين بصورة مستمرة وتوفير الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك والمخبوزات الطازجة والمتابعة والإشراف الدائم من قبل الجهات المعنية بالمحافظة، لضمان جودتها وصلاحيتها للاستهلاك ووضع ملصقات بالأسعار قبل وبعد التخفيض.

ووجه راشد رئيس رؤساء الأحياء بالمناطق التي تقع بها المعارض ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمتابعة الدورية ورفع المخلفات، وناتج أعمال التجهيز وفرش الباكيات والمعروضات وتأهيل محيط المعرض لاستقبال العارضين.