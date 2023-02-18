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السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

«خضرة» تستغيث بوزيرة التضامن: «نفسي في معاش يساعدنا على مواجهة الحياة»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أرسلت المواطنة خضرة عطا، المقيمة بمحافظة الجيزة، والبالغة من العمر 44 عاماً، رسالة استغاثة عبر “البوابة نيوز”، إلى الدكتور نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، تطلب معاش يساعدها على مواجهة مطالب الحياة.

وقالت خضرة: "رحل زوجي عن الحياة، تاركاً خلفه أربعة أبناء في مراحل دراسية مختلفة، وهو في الأربعين من عمره، دون أن يترك لنا ما يعيننا على الحياة، ويساعدنا من أجل العيش، حاولت الالتحاق بعمل ولكن كل الفرص فشلت، نظراً لتقدمي في السن، ومعاناتي من بعض المشكلات الصحية، ولم يتبق أمامي سوي الاستغاثة بالتضامن لعمل معاش يعين أسرة كاملة على مواجهة الحياة".

 

 

معاش الاربعين لدكتور نيفين القباج وزير التضامن المشكلات الصحية