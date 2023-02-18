«خضرة» تستغيث بوزيرة التضامن: «نفسي في معاش يساعدنا على مواجهة الحياة»

السبت 18/فبراير/2023 - 03:51 م

أرسلت المواطنة خضرة عطا، المقيمة بمحافظة الجيزة، والبالغة من العمر 44 عاماً، رسالة استغاثة عبر “البوابة نيوز”، إلى الدكتور نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، تطلب معاش يساعدها على مواجهة مطالب الحياة.



وقالت خضرة: "رحل زوجي عن الحياة، تاركاً خلفه أربعة أبناء في مراحل دراسية مختلفة، وهو في الأربعين من عمره، دون أن يترك لنا ما يعيننا على الحياة، ويساعدنا من أجل العيش، حاولت الالتحاق بعمل ولكن كل الفرص فشلت، نظراً لتقدمي في السن، ومعاناتي من بعض المشكلات الصحية، ولم يتبق أمامي سوي الاستغاثة بالتضامن لعمل معاش يعين أسرة كاملة على مواجهة الحياة".