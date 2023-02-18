وزير خارجية النمسا يؤكد أهمية مؤتمر ميونخ للأمن في ظل الأزمات الدولية المتعددة

السبت 18/فبراير/2023 - 03:02 م

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم /السبت/، أهمية مؤتمر ميونخ للأمن أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل الأزمات الدولية المتعددة والمتداخلة الراهنة.. مشيرا الى أنه بعد مرور نحو عام على اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا وثلاث سنوات بعد الوباء، يحتاج العالم أكثر من أي وقت مضى إلى الحوار وجهًا لوجه.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم بمناسبة مشاركة الوزير شالينبرج في مؤتمر ميونخ للأمن التاسع والخمسين على مدى يومين.

وقال الوزير إنه بحث مع وزراء وممثلي منظمات دولية ورجال الأعمال سبل ايجاد حلول لأهم قضايا الأمن في العالم حيث ينصب التركيز هذا العام على الحرب الروسية في أوكرانيا وآثارها على النظام الدولي القائم على التماسك.

ولفت الوزير إلى دعم بلاده للاستقرار في دول غرب البلقان وتسهيل مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لسد الطريق على الدول الأخرى ومنعها من تعزيز نفوذها في تلك المنطقة.

ودعا الوزير إلى إعادة تقييم العلاقات مع الصين بواقعية كبيرة ومعالجة الخلافات.. مشيرا إلى أن دور الصين كلاعب جيوسياسي عالمي لا يتضاءل ولا ينبغي التقليل من قيمته عندما يتعلق الأمر بإعادة روسيا إلى مسار الدبلوماسية بعد حربها في أوكرانيا.