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السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الإمارات تواصل إرسال مساعدات إنسانية وإغاثية إلى تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر

البوابة نيوز
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على مدار الـ 12 يومًا الماضية، تقدم الإمارات العربية المتحدة المساعدة لضحايا الزلازل في تركيا وسوريا كجزء من عملية "Gallant Knight / 2". 

وحتى الآن، تم إرسال 97 طائرة شحن إلى كلا البلدين، منها 58 رحلة تحمل 1918 طنًا من مواد الإغاثة إلى سوريا، و39 رحلة على متنها 706 أطنان إلى تركيا. 

في المجموع، تم تسليم 2624 طنًا من المواد الغذائية والإمدادات الطبية وخيام الإيواء. 

في تركيا، تستخدم فرق البحث والإنقاذ الإماراتية أجهزة ومعدات بحث وإنقاذ متطورة لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض. تستمر جهودهم وهم يعملون لمساعدة المحتاجين.