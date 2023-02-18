بمؤتمر ميونيخ للأمن.. أوكرانيا تطلب ذخائرعنقودية محظورة في القانون الدولي

السبت 18/فبراير/2023 - 01:51 م

على هامش من مؤتمر ميونيخ الأمني، دعا نائب الحكومة الأوكرانية كوبراكوف إلى تسليم أسلحة مثيرة للجدل بما في ذلك الذخائر العنقودية، إن استخدام مثل هذه الأسلحة محظور بموجب القانون الدولي.

بعد الدبابات المقاتلة والطائرات المقاتلة، أوكرانيا أبلغت الدول الغربية في مؤتمر ميونيخ الأمني أنها ترغب في الحصول على أسلحة جديدة للقتال ضد روسيا ودعا نائب رئيس الوزراء أولكسندر كوبراكوف إلى الذخائر العنقودية والأسلحة الفوسفورية الحارقة، كوبراكوف أضاف أيضًا أن الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء الآخرين حصلوا على ملايين جولات منها كما ان استخدام كلا السلاحين مثير للجدل للغاية.

كوبراكوف جادل بأن روسيا تستخدم أيضًا مثل هذه الأسلحة وعليه، فإن بلاده تريد أيضًا استخدام هذا النوع من الأسلحة وتابع كوبراكوف: إنها أراضينا وشدد على أنه يتفهم الصعوبات التي تسببها الأعراف لكن هذا النوع من الذخيرة يمكن أن يساعد في مقاومة المهاجمين، كوبراكوف يلمح إلى حقيقة أن استخدام الذخائر العنقودية محظور بموجب القانون الدولي، الذخائر العنقودية عبارة عن صواريخ وقنابل تنفجر في الجو فوق الهدف وتطلق العديد من العبوات الناسفة الصغيرة ويمكن أن تتسبب ذخائر الفوسفور في حروق شديدة وتسمم للإنسان.

حملة مرة أخرى لتسليم الطائرات المقاتلة، الموضوع صعب ولكن لماذا لا تبدأ على الأقل برامج تدريب الطيارين الأوكرانيين، كما تساءل مندوب رئيس حكومة اوكرانيا، أوضح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي أن بلاده ستكون مستعدة لتسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا مع طائرات مقاتلة أخرى لكنه وصف قرار الناتو كشرط مسبق لمثل هذه الخطوة وردا على سؤال حول ما إذا كانت بولندا ستسلم أيضًا طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16 إلى أوكرانيا، قال إن بولندا لا تملك هذا العدد من الطائرات من هذا النوع لكن يمكن تسليم الآخرين ولم يعلق على النوع ووفقًا لبيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) بالإضافة إلى F-16، كان لدى بولندا أيضًا مؤخرًا طائرات مقاتلة من طراز MiG-29 و Su-22 السوفيتية، على الرغم من المطالب الصارمة لا يمكن الافتراض أن نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أو رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيخاطبونهما في خطاباتهما وتحتل مسألة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا أيضًا صدارة جدول الأعمال في مناقشة المائدة المستديرة لوزراء الخارجية، والتي تشارك فيها وزيرة الخارجية الالمانية أنالينا بربوك ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين وزميله الأوكراني دميترو كوليبا.