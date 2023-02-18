سقوط تشكيل عصابي قام بتزوير كروت صرف غاز السيارات بالسلام

السبت 18/فبراير/2023 - 12:38 م

ضبطت أجهزة الأمن عناصر تشكيل عصابى قاموا بتزوير كروت صرف غاز السيارات المدفوعة مقدماً بقصد بيعها للمواطنين للنصب والإحتيال عليهم بالسلام.

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من محامى بإحدى شركات الغاز الطبيعى بتضرر الشركة عمله من قيام بعض السائقين بتقديم بونات غاز طبيعى خاصة بالشركة "مزورة"، ولدى استعلامه من السائقين قرر أحدهم بشرائه تلك البونات من (سائق).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق ميكروباص - مقيم العاشر من رمضان ثان بالشرقية "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بتحصله على البونات المشار إليها من (نجل عمه - مقيم بمحافظة الشرقية "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه وبمناقشته أقر بتحصله على تلك البونات من (شخصين أحدهما عامل بمحطة غاز) أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أيدا ما سبق ، وأضافا بإشتراكهما مع (مالكي مطبعتين بدائرة القسم) فى تزوير البونات وبيعها للسائقين.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مالكى المطبعتين وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على (١١٧٨ دفتر بونات غاز طبيعى "مقلدة" ومنسوب صدورها لشركات غاز طبيعى للسيارات مدفوعة القيمة مقدماً بإجمالي عدد 29675 بون بمبالغ مالية بلغت أكثر من مليون جنيه- ثلاثة أختام شركات).. وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.