هجوم سيبراني يستهدف مكتب التحقيقات الفدرالية

السبت 18/فبراير/2023 - 09:53 ص

قال مصدر في مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي) إنه يحقق في تعرض شبكة كمبيوترات خاصة بمكتب التحقيقات لهجوم سيبراني في الأيام الماضية.

وأضاف المصدر في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" صباح اليوم /السبت/، أن مسؤولي مكتب التحقيقات يعتقدون بأن الهجوم يتعلق بنظام كومبيوتر تابع له في نيويورك يستخدم في تحقيقات خاصة.

وأشار إلى أن المحققين يعملون على الحصول على المزيد من المعلومات حول الحادثة التي تم احتوائها.