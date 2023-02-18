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السبت 18 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هجوم سيبراني يستهدف مكتب التحقيقات الفدرالية

هجوم سيبراني
هجوم سيبراني
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قال مصدر في مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي) إنه يحقق في تعرض شبكة كمبيوترات خاصة بمكتب التحقيقات لهجوم سيبراني في الأيام الماضية. 
وأضاف المصدر في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" صباح اليوم /السبت/، أن مسؤولي مكتب التحقيقات يعتقدون بأن الهجوم يتعلق بنظام كومبيوتر تابع له في نيويورك يستخدم في تحقيقات خاصة.
وأشار إلى أن المحققين يعملون على الحصول على المزيد من المعلومات حول الحادثة التي تم احتوائها.

هجوم سيبراني مكتب التحقيقات الفدرالية اف بي اي