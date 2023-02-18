وزارة الشباب تطلق منافسات دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات

السبت 18/فبراير/2023 - 12:14 ص

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي منافسات النسخة الثالثة من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب قادرون باختلاف"بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، بمشاركة ١٩ محافظة، خلال الفترة من (١٨-٢٣) فبراير الجاري، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، وذلك من خلال إجراء قرعة الدور التمهيدي للبطولة.



يهدف إقامة دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات إلي توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، على غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة إلى بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم.

حضر مراسم القرعة وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة هدى أبو ضيف عضوا مكتب قادرون باختلاف بالوزارة، حسين فرج ممثل الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.

تضم اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور هشام أحمد علي رئيس اللجنة وعضوية كل من الدكتور محمد جمال، والدكتور عبد العظيم صلاح، وأميرة علي، ويدير المباريات لجنة الحكام والتي تضم كل من الكابتن محمود إبراهيم، والكابتن خالد أحمد، والكابتن حسام عبد المنعم، والكابتن أحمد محمود علي، والكابتن آلاء خالد، والكابتن أحمد محمود فهمي.

وتم تقسيم المحافظات المشاركة إلى ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٥ منتخبات، ماعدا المجموعة الأولى، والتي ضمت ٤محافظات (القليوبية،المنوفية، بورسعيد، الأقصر)، وضمت المجموعة الثانية محافظات (بني سويف، الاسكندرية، السويس، دمياط، الوادي الجديد)، بينما ضمت المجموعة الثالثة محافظات (الجيزة، أسيوط، كفر الشيخ، الفيوم، أسوان)، فيما ضمت المجموعة الرابعة محافظات (القاهرة، المنيا، البحيرة، قنا، شمال سيناء).