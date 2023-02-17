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الجمعة 17 فبراير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

«العلاج النفسي بالفن» مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة

مشروع تخرج طلاب إعلام
مشروع تخرج طلاب إعلام القاهرة
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قام طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرةب تنظيم ندوة عن كيفية استخدام العلاج بالفن في العلاج النفسي و كيفية استخدامه كنوع من انواع التخفيف على الذات بدون مساعدة.

ويأتي ذلك بمجهود طلاب الفرقة الرابعة في إطار  مشروع التخرج تحت عنوان “art n help”.
وأوضحت الطالبة علياء علاء، أحدى المشاركات في المشروع، إن الحمله تناقش دور العلاج بالفن في تحسين الحاله النفسية لمرضي السرطانلافتًا إلى أن  الداعم الشرفي للحملة مستشفي بهية و مستشفي ٥٧٣٥٧ وتحت اشراف د. داليا عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعه القاهرة، ومعونيها كل من: دكتورة حياة بدر و دكتور لمياء أحمد.

وقام طلاب المشروع بتنظيم فعالية داخل نادي الطيران بمدينة نصر والتحدث مع الجمهور المتواجد، ولتعريفهم بالحملة وأهدافها وما يسعون اليه.

كما نفذ الطلاب ورشة فنية لمده ٤ ساعات مع الحاضرون، و شارك في الورشة مختلف الأعمار و كانت تتراوح اعمارهم من ٣ سنوات حتي ٩٠ عاما، وكانوا يساهمون و يطلبون بنفسهم ان يجربوا الرسم و التلوين.

من جانبها أكدت دكتورة داليا عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان أن فكرة المشروع جديدة و قام الطلاب بتطبيقها بشكل ممتاز، كما انها فخورة بالحدث و فخوره بطرح فكرة مهمة ساعدت الحضور على معرفه العلاج بالفن بمختلف انواعه.

والطلاب المشاركين في المشروع هم: “علياء علاء- ميار محمد- سيف علي- رزان اشرف- دعاء مهدي- تسنيم عماد- عمار محمد -عبدالله طه عرمش -مريم محمد -منار صبري -منه الله هشام -منة جمال سلمى عبد المنعم -آية بدر -نوران نبيل -نورهان ابراهيم فاطمة الزهراء عامر -مريم خالد -حلا هاني -هنا مصطفي تقى محمد”.

إعلام القاهرة الحالة النفسية جامعة القاهرة العلاقات العامة