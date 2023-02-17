"بايدن": مستعد لـ"إسقاط" أي جسم جوي يهدد أمن الولايات المتحدة

الجمعة 17/فبراير/2023 - 03:37 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يفكر في التحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن البالون الذي تم إسقاطه والذي قالت واشنطن إنه كان ينفذ مهمة تجسس.

وخاطب بايدن الأمريكيين لأول مرة منذ أن أسقطت الولايات المتحدة منطادًا صينيًا وثلاثة أجسام طائرة مجهولة الهوية في سماء أمريكا الشمالية.

وأكد بايدن إنه يعتزم التحدث مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، لكنه لن يعتذر عن إسقاط منطاد صيني دخل المجال الجوي الأمريكي والذي تقول واشنطن إنه كان في مهمة تجسس. وقال: "لا نريد حربًا باردة جديدة" و"سنواصل الحديث مع الصين". وأضاف "آمل أن أتمكن من التحدث مع الرئيس شي والتعمق في هذا الأمر، لكنني لا أعتذر عن إسقاط هذا البالون "

تدمير الطائرة، الذي تصفه بكين بأنه منطاد أبحاث الطقس انجرف قسريًا إلى المجال الجوي الأمريكي، يبعث "برسالة واضحة"، حسب رأي جو بايدن، مفادها أن "أي انتهاك لسيادتنا غير مسموح به". قال الرئيس الأمريكي: "إذا كان جسم (طائر) يشكل تهديدًا على سلامة الأمريكيين، فسوف أسقطه "

وقال “بايدن” إن أجهزة المخابرات لا تزال تبحث عن مزيد من المعلومات حول ثلاثة أجسام مجهولة حلقت فوق الأراضي الأمريكية وأسقطتها الطائرات الأمريكية - واحدة فوق ألاسكا، وأخرى فوق كندا، وأخيرًا ثالث فوق بحيرة هورون على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا. وقال الرئيس الأمريكي: "لا نعرف حتى الآن بالضبط ما هي هذه الأشياء، ولكن في هذا الوقت لا يوجد ما يشير إلى أنها مرتبطة ببرنامج التجسس البالوني الصيني أو أي أنشطة مراقبة لأي دولة أخرى".