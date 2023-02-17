بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 17/فبراير/2023 - 02:52 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا والتي تضم إلى جانب الفريقين الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني عصر اليوم الجمعة يحاول الفريق الأبيض اقتناص نقاط المباراة وتصدر المجموعة بعد تعادله في الجولة الأولى في القاهرة مع شباب بلوزداد بهدف لكل فريق بينما تعادل الترجي والمريخ السوداني أيضا لتتساوى الفرق الأربعة برصيد نقطة لكل فريق.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم ضد المريخ السوداني في الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة وتنقل بث مباشر عبر قناة بي إن سبورتس بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر - سيد عبدالله "نيمار"- محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الجزيري.