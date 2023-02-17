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الجمعة 17 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار الدولار اليوم الجمعة 17 فبراير 2023

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استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة فى البنوك نظرا للاجازة الاسبوعية، وسجلت أسعار الدولار في البنك المركزي المصري، 30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

وجاءت الأسعار كالتالى: 

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

30.42 جنيه للشراء، 30.52 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

29.42 جنيه للشراء، 30.52 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

29.52 جنيه للشراء، 29.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

30.57 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

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