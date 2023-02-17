تعرف على أسعار الدولار اليوم الجمعة 17 فبراير 2023

استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة فى البنوك نظرا للاجازة الاسبوعية، وسجلت أسعار الدولار في البنك المركزي المصري، 30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.
وجاءت الأسعار كالتالى:
أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
30.42 جنيه للشراء، 30.52 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك مصر:
29.42 جنيه للشراء، 30.52 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:
29.52 جنيه للشراء، 29.62 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
30.57 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.