تعرف على أسعار الدولار اليوم الجمعة 17 فبراير 2023

الجمعة 17/فبراير/2023 - 09:16 ص

استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة فى البنوك نظرا للاجازة الاسبوعية، وسجلت أسعار الدولار في البنك المركزي المصري، 30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

وجاءت الأسعار كالتالى:

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

30.42 جنيه للشراء، 30.52 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

29.42 جنيه للشراء، 30.52 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

29.52 جنيه للشراء، 29.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

30.57 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.