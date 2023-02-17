أسعار االذهب تواصل تراجعها والجرام يفقد 5 جنيهات

الجمعة 17/فبراير/2023 - 09:01 ص

واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الثانى وتراجع الجرام في محلات الصاغة المصرية بنحو 5 جنيهات عن أسعاره بداية تعاملات اليوم الجمعة، رغم استقراره عالميا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت عالميا الايام الماضية مع استقرار الدولارعالمياً، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ أواخر عام 2021، مما عزز مخاوف المستثمرين من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، وهبط الذهب 1% إلى 1835 دولار للأوقية ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير 2023.

وهبطت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 ، بقيمة 5 جنيهات ليسجل سعر الجرام 1685 جنيها لأول مرة منذ شهر ديسمبر الماضي ، فيما سجل عيار 18 أقل من 1450 جنيها للبيع.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 1935 جنيه، وتراجع سعر الجرام اليوم عيار 18 الي 1450 جنيهًا.

وهبط سعر الجرام عيار 14 اليوم الأربعاء إلي 1130 جنيها، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب ( و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب عيار 24 ) اليوم 13450.

وبلغ سعر الأوقية (وتزن حوالي 31 جراما) اليوم الأربعاء 1844 دولار .

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية والدمغة من محل لاخر و من تاجر لاخر ومن محافظة لاخري، ويتم حساب المصنعية والدمغة بإضافة نسبة تتراوح من 5 إلى 10 % من قيمة الجرام تضاف على السعر الرسمي المعلن.