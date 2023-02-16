آفاق جديدة تفتحها منصة إيفست للمستثمرين.. تعرف عليها

الخميس 16/فبراير/2023 - 08:22 م

كثير ما سمعنا في الآونة الأخيرة عن منصة إيفست التي لاقت شهرة واسعة في مجال الاستثمار الإلكتروني والتداول أون لاين حيث أخذت صيتها من جودة الخدمة وسرعة الأداء والثقة بالتعامل.

وكما عودتنا إيفست مواكبتها للتطور والجيل الرقمي وبالأخص الاقتصاد الرقمي فكانت سباقة بتطوير غرف خاصة بالميتافيرس وعالم الرقميات الحديث.

وفي لقاء أخير مع مديرها التنفيذي علي حسن صرح بأن ايفست أوجدت غرفة للاجتماعات في الميتافيرس بالإضافة إلى غرف للتعليم التي ستتواجد على الميتافيرس أيضا وهي غرف مجانية تقدم شرح مبسط لمفاهيم التداول وأسس علم الاستثمار بأسلوب مبسط يناسب جميع المستويات وبدون مقابل بحيث تمثل مرجعًا شاملًا يناسب مستويات المتداولين المتفاوتة بدءًا من فئات تعلم الاسهم من الصفر إلى المحترفين، وأكد أنهم يسعون لتقديم خدمة العملاء بالواقع الافتراضي كخطوة تحت التنفيذ.