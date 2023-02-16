أبوبكر الديب يرصد: المكاسب المصرية من قمة الحكومات بدبي بعد مشاركة الرئيس السيسي

الخميس 16/فبراير/2023 - 11:11 ص

حققت مصر فوائد اقتصادية عدة من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة العالمية للحكومة بالإمارات، التي عقدت قبل أيام، أهمها الإرتقاء بالأداء الحكومى، والتركيز على التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز الجهود الحكومية للارتقاء بالعمل والتعليم وتبادل الخبرات والتخطيط للمستقبل، وتوفير فرص عمل للشباب وجذب استثمارات جديدة.

مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة على رأس وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسئولين المصريين، يؤكد الاهتمام بعرض التجربة المصرية في التنمية ومكافحة الفساد ومواجهة الارهاب، وتحقيق مستقبل أفضل للمصريين من خلال تسريع عمليات التنمية والحوكمة.

الاستفادة المصرية تتمثل في التأكيد علي مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والاعلام مشيرا الي أنه يجب على كل هذه الأطراف التكاتف لاستشراف المستقبل.

الزيارة للشقيقة الإمارات جاءت في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة كما أن لقاء الرئيس السيسى بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يؤكد الاعتزاز بمتانة العلاقات الأخوية على كافة الأصعدة، لاسيما مع إمارة دبي بما ينعكس إيجابا على قوة التنسيق المتبادل.

القمة العالمية للحكومات التي انطلقت بدبي قبل أيام واستمرت أعمالها حتى أمس 15 فبراير الجاري بمشاركة نحو 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا ورؤساء نحو 80 منظمة دولية و10 آلاف مسؤول حكومي و80 منظمة دولية وإقليمية وعدد كبير من خبراء الاقتصاد الدوليين ورؤساء الشركات العالمية، وتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل هدفت الي تعزيز التعاون الدولي في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية العالمية، وهي خطوة مهمة نحو التفكير واستشراف المستقبل ومواكبة التطورات التقنية الجديدة التي تحدث بسرعة هائلة، وشهدت القمة عقد 80 اتفاقية.

القمة تستشرف مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، وتناقش أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استنادا إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، بهدف مساعدة البشرية على التغلب على تحديات الواقع ومشكلاته والعبور إلى مستقبل أفضل وأكثر تطورا ورخاء وأمنا في مختلف القطاعات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على التأكيد على مفهوم الدولة، وإعادة التذكير بأن الدولة التي تسقط من الصعب الخروج من أزمتها كما حرص علي لقاء عدد من الشخصيات والكيانات الدولية المهمة، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي مع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وشهد اللقاء بحث التعاون القائم بين مصر والبنك في القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية الجارى تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وخاصةً في ضوء الدور المهم الذي قام به البنك خلال السنوات الماضية كشريك في العملية التنموية في مصر كما تم بحث الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت في صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومواصلته النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي التقي أيضا في دبي مع كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي وتناول اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لاسيما في ضوء برنامج التعاون بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري وثمن الرئيس المشاركة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مؤكدًا في هذا السياق حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وتعظيم دور القطاع الخاص، بما يساعد على توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، ويعزز من فرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها.

وفي هذا الصدد نشير الي منح الصندوق شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصري حيث أشادت جورجييفا بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، أخذا في الاعتبار الرؤية التنموية التي تسعى الدولة المصرية لانتهاجها تحت قيادة الرئيس من أجل مواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، ومن ثم تطلع صندوق النقد الدولي إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك أيضا في "المائدة المستديرة للشركات الناشئة المليارية"، بحضور مسئولي عدد من كبريات هذه الشركات في عدة مجالات منها تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد موضحا إن اللقاء شهد حوارا مفتوحا مع ممثلي الشركات الذين أبدوا اهتماما بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة حيث أكد السيسي حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص، المصري والأجنبي، خاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لاسيما الحديثة والتكنولوجية.

وعرض الرئيس الرؤية المصرية في الاصلاح الاقتصادي ودور المشروعات القومية في امتصاص البطالة حيث أكد أن المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل للشعب المصري، وان مصر تستهدف بناء 24 مدينة ذكية تتوافق مع متطلبات المستقبل، مضيفا أنها نجحت كذلك في توفير 8 مليارات دولار، من خلال توفير شبكة نقل محدثة.

وتصيغ دولة الإمارات العربية المتحدة علاقة خاصة مع مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعتبر نفسها حليفا للقاهرة، وضخت مليارات الدولارات في مصر، كما أنها توجه مستثمريها لتحقيق الاستقرار في اقتصاد مصر، مطالبا الحكومة المصرية بالاستفادة من تجربة التنوع الاقتصادي، التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة وإن الإمارات تعد اكبر شريك تجاري لمصر، بحجم تبادل تجاري بلغ 68 مليار دولار خلال 22 عاما، وبالتحديد خلال الفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام 2022.. والامارات هي الدولة الأولى عربيا من حيث حجم الإستثمارات في مصر، بما يقارب الـ 15 مليار دولار وسط توقعات بأن تكون الإمارات عاصمة عالمية لتمويل المشروعات التجارية، كما ان السياحة والطيران فيها حققا طفرة كبيرة، لتصبح الدولة مركزا عالميا لسياحة المؤتمرات، كما أن الإمارات أصبحت الأولى عربيًا والثانية عالميًا، في مؤشر الإقتصاد الإسلامي لعام 2016، كما احتلت الصدارة عالميًا في إصدار الصكوك في 2015، بإصدارات بلغت 4.3 مليارات دولار، فضلا عن تصدرها قائمة الدول الجاذبة للاستثمار، واحتلال الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية، كما أن الاستثمار الإماراتي في مصر تضاعف خلال 10 سنوات.

ونؤكد أن عدد المصريين المقيمين بالإمارات يصل إلى 350 ألف مصري، وسط العلاقات المتميزة بين مصر والامارات، التي مثلت خلال السنوات الماضية الداعم الاساسي لمصر، ليس فقط بالأموال والنفط وانما بالخبرات الاقتصادية مشيرا الي أن دولة الإمارات حققت منذ تأسيس الدولة على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها والإستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي تقوم على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي، ونطالب الحكومة بإستغلال التقارب المصري الإماراتي، حيث تعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية وتستحوذ على 7 % من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية، وشهد العام 2019 إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية فيما أعلن عدد من الشركات الإماراتية خلال الفترة الماضية عن مشاريع استثمارية كبيرة في مصر ما أسهم بتوفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في الكثير من المجالات.

وأوضح أبوبكر الديب أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت بفضل سياسات قادتها عاصمة للاقتصاد والسياسة بالعالم، فهي رائدة ومستشارا عالميا في رسم الخطوط العريضة لأبرز التوجهات والقضايا العالمية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وهي من من أفضل دول العالم للعيش والعمل بها ونشير الي أن المتأمل في تنامي دور دولة الإمارات عالميا ومشاركتها في رسم توجهات المستقبل العالمي وتعزيز الاقتصاد العالمي، يري أن 5 عوامل تقف وراء ذلك أولها الارادة السياسية لقادتها في جعلها دولة تحقق الرفاهية لمواطنيها وللبشر حول العالم وتشكيل التوجهات المستقبلية طويلة المدى ورسم رؤية أكثر مرونة وشمولية واستدامة لمستقبل البشرية، فضلا عن اهتمامها بالسلام والسلم والحوار والتنمية الشاملة ما عمل علي ترسيخ مكانتها الدولية.

رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم على السلم والسلام والحوار والتنمية الشاملة وتوفير أفضل حياة لشعبها ولشعوب العالم، ويظهر ذلك في وثيقة "مبادئ الخمسين" والتي تحدد المسار خلال الخمسين عامًا القادمة وترسم المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية، وتستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، تستهدف جذب استثمارات أجنبية حتى 2030، بقيمة إجمالية 550 مليار درهم بما يعادل 150 مليار دولار، كما تستهدف استمرار بقاء البلاد كقبلة جاذبة للاستثمار عالميا.

والإقتصاد المصري طرق أبواب عام 2022 مدفوعا بـ 10 عوامل رئيسية تدفعه إلي الصدارة إفريقيا وعربيا، أهمها نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي أطلقته الحكومة عام 2016 وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية، فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمي المتسارع ومن العوامل أيضا اطلاق مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، وانشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، والتوسع في المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب، وأظهر الإقتصاد المصري معدلات نمو قوية وقدرة عالية علي جذب استثمارات أجنبية في المشروعات القومية، ونجحت الحكومة في إدراج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.