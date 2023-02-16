الليلة.. أبطال «أزمة منتصف العمر» ضيوفًا على برنامج «يحدث في مصر»

الخميس 16/فبراير/2023 - 10:45 ص

يحل أبطال مسلسل "أزمة منتصف العمر" ضيوفًا على برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر غدا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة mbc.

ردّ الفنان كريم فهمى على الهجوم الذى تعرض له مسلسل “أزمة منتصف العمر” من خلال منشور عبر حسابه بـ فيسبوك.

وكتب كريم فهمى: "الحقيقة أنا سكت كتير، لجان كتير بتصدر أن المسلسل زنا محارم، للأسف ناس كتير منساقة من غير ما تتفرج أو تكمل فرجة، المسلسل بيناقش قضية شائكة جدا موجودة في كل المجتمعات بل فيه أكتر بكتير كمان، وأظن ناقشناها أنا وصناع العمل بشكل محترم بدون مشهد خادش واحد، والدليل أنه ناجح في كل البلاد العربية ومصر وبجدارة الحمد لله، المسلسل لا يناقش زنا المحارم وملوش علاقة بزنا المحارم ( حد هيقولي امال المشهد اللي في نهاية الرابعة ده ايه ؟) هقولوا كمل وماتمشيش ورا اللجان وأدي فرصة لعقلك يفكر، المسلسل مفيهوش مشاهد خادشة، البطل والبطلة غلطوا غلطو كبيرة ومن ساعتها ماشافوش يوم حلو، اتبسطوا واتفرجوا علي منتج مصري معمول فيه مجهود كبير، الدراما فيها خير وشر زي الحياة".