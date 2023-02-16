ads
الخميس 16 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الليلة.. أبطال «أزمة منتصف العمر» ضيوفًا على برنامج «يحدث في مصر»

مسلسل أزمة منتصف
مسلسل أزمة منتصف العمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يحل أبطال مسلسل "أزمة منتصف العمر" ضيوفًا على برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر غدا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة mbc.

ردّ الفنان كريم فهمى على الهجوم الذى تعرض له مسلسل “أزمة منتصف العمر” من خلال منشور عبر حسابه بـ فيسبوك.

وكتب كريم فهمى: "الحقيقة أنا سكت كتير، لجان كتير بتصدر أن المسلسل زنا محارم، للأسف ناس كتير منساقة من غير ما تتفرج أو تكمل فرجة، المسلسل بيناقش قضية شائكة جدا موجودة في كل المجتمعات بل فيه أكتر بكتير كمان، وأظن ناقشناها أنا وصناع العمل بشكل محترم بدون مشهد خادش واحد، والدليل أنه ناجح في كل البلاد العربية ومصر وبجدارة الحمد لله، المسلسل لا يناقش زنا المحارم وملوش علاقة بزنا المحارم ( حد هيقولي امال المشهد اللي في نهاية الرابعة ده ايه ؟) هقولوا كمل وماتمشيش ورا اللجان وأدي فرصة لعقلك يفكر، المسلسل مفيهوش مشاهد خادشة، البطل والبطلة غلطوا غلطو كبيرة ومن ساعتها ماشافوش يوم حلو، اتبسطوا واتفرجوا علي منتج مصري معمول فيه مجهود كبير، الدراما فيها خير وشر زي الحياة".

مسلسل أزمة منتصف العمر يحدث في مصر كريم فهمي ريهام عبد الغفور