دراسة حديثة: "حبوب ذكية" تساعد الأطباء في تحديد مشاكل الجهاز الهضمي

الخميس 16/فبراير/2023 - 06:30 ص

توصلت دراسة جديدة قام بها العلماء إلى أن حبة ذكية يمكن أن تساعد الأطباء في تحديد مشاكل الجهاز الهضمي.

والحبوب تحتوي على مستشعر قابل للابتلاع والذي يمكن مراقبته أثناء تحركه عبر الجهاز الهضمي والمساعدة في تشخيص اضطرابات الجهاز الهضمي. وهذا يشمل حالات مثل الإمساك، ومرض الجزر المعدي المريئي (حيث يتسرب الحمض من المعدة إلى المريء)، وخزل المعدة (حيث يمر الطعام عبر المعدة ببطء أكثر مما ينبغي).

حبوب ذكية

ويشار إلى هذه الحالات بأنها مشكلات حركية الجهاز الهضمي.

ويعمل المستشعر الصغير عن طريق اكتشاف المجال المغناطيسي الناتج عن بكرة كهرومغناطيسي موجود خارج الجسم.

وتختلف قوة المجال باختلاف المسافة من البكرة، وبالتالي يمكن حساب موضع المستشعر بناء على قياسه للمجال المغناطيسي.

وفي الدراسة الجديدة، استخدم المهندسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا لتتبع المستشعر أثناء تحركه عبر الجهاز الهضمي للخنازير.

ويقولون إن مثل هذا الجهاز يمكن أن يوفر بديلا للإجراءات الأكثر توغلا في البشر، مثل التنظير الداخلي، الذي يستخدم حاليا لتشخيص اضطرابات الحركة.

ويأمل الباحثون في أن يستخدم المرضى الحبوب القابلة للابتلاع في منازلهم، وأن يتم استخدامها بدلا من الإجراءات الجراحية الأكثر توغلا.