عبد الرحيم علي يُعزي الفنان حكيم في وفاة شقيقه الأكبر

الخميس 16/فبراير/2023 - 12:51 ص

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، العمدة حسن عبد الصمد الشقيق الأكبر للفنان حكيم والذي وافته المنية أمس الأربعاء.



وتقدم عبد الرحيم علي بخالص العزاء للفنان حكيم ولأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان.

وكان الفنان حكيم قد أعلن منذ قليل، عن وفاة شقيقه العمدة حسن عبد الصمد، مشيرًا إلى أنه سيتلقى العزاء يوم الأحد المقبل، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

ويشار إلى أن «حكيم» نشر صورة شقيقه الراحل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليها قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، توفى إلى رحمة الله شقيقي الأكبر العمدة حسن عبد الصمد".