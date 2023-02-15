سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023

الأربعاء 15/فبراير/2023 - 07:55 م

واصلت أسعار الدولار استقرارها في نهاية تعاملات اليوم، الأربعاء، بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة وسجل أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامى عند مستوى 30.57 جنيهًا للشراء، و30.62 جنيهًا للبيع.

و سجل أقل سعر للدولار نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، في بنك التنمية الصناعية عند مستوى 29.69 جنيهًا للشراء، و29.79 جنيهًا للبيع..

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

30.42 جنيه للشراء، 30.52 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

29.42 جنيه للشراء، 30.52 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

29.52 جنيه للشراء، 29.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

30.57 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

30.52 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع