الخارجية الأمريكية: واشنطن تعتقد أن للصين دور تلعبه في مطالبة إيران بإنهاء "أنشطتها المزعزعة للاستقرار".. والرئيس الصيني: القضية النووية الإيرانية يجب حلها في أقرب وقت ممكن

الأربعاء 15/فبراير/2023 - 06:10 م

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعتقد أن للصين دور تلعبه في مطالبة إيران بإنهاء "أنشطتها المزعزعة للاستقرار".

وطُلب من المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، أمس الثلاثاء، التعليق على تصريح الرئيس الصيني شي جين بينغ، في وقت سابق اليوم، بأن القضية النووية الإيرانية يجب حلها في أقرب وقت ممكن.

وردا على ذلك قال إن الولايات المتحدة قد انخرطت مع الصين وأصحاب المصلحة العالميين الآخرين لتشجيعهم على مواجهة سياسات إيران التي تزعزع استقرار المنطقة وتهدد شركائنا وحلفائنا.

ولفت “نيد برايس” الانتباه إلى التعاون الصيني في الضغط على إيران في أوائل العقد الأول من القرن الحالي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

ويعتقد مراقبو الصناعة أن بكين تسمح باستيراد ما لا يقل عن 700 ألف برميل من النفط الخام الإيراني بواسطة مصافيها، مما يوفر شريان الحياة المالي للنظام في طهران، لكن برايس كرر أيضا سياسة الإدارة الجديدة المتمثلة في عدم متابعة المحادثات النووية ما لم تلب طهران عددا من المطالب.

وقال المتحدث: خطة العمل الشاملة المشتركة لم تكن على جدول الأعمال لبعض الوقت، ونستمر في استبعاد الادعاءات المتكررة من المسؤولين الإيرانيين بأننا حريصون على العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، إن لم نرفضها، فإننا ندعو إلى العودة إلى مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة.

واتهم النقاد الإدارة مرارًا وتكرارًا بعدم تطبيق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بشكل كافٍ في عام 2018، عندما انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة.

وتتمثل الثغرة الرئيسية في صادرات النفط إلى الصين التي يمكن أن تدر أكثر من 20 مليار دولار سنويًا لإيران.

وواصل برايس خطاب الإدارة الذي يطالب بكين بالتصرف بمسؤولية: جمهورية الصين الشعبية لديها دور تلعبه في الإشارة بوضوح شديد لإيران إلى أن أنشطتها المزعزعة للاستقرار، وأن سياسة حافة الهاوية التي تنتهجها لن تكافأ.

وتواجه إيران أيضًا العزلة بسبب عمليات تسليم الطائرات بدون طيار إلى روسيا، كما أن دعوة بكين لـ"رئيسي" تهدئ جزئيًا من تلك العزلة.

وانطلاقا من العديد من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من قبل منتقدي النظام الإيرانيين، يبدو أن مشاعرهم المعادية للصين قد ازدادت بسبب شريان الحياة الأخير الذي تم إلقاؤه على طهران.