إيلون ماسك: لا وجود للمخلوقات الفضائية

الأربعاء 15/فبراير/2023 - 02:36 م

علق الملياردير الأمريكي ومالك تويتر إيلون ماسك، خلال مشاركته فى القمة العالمية للحكومات التى تعقد فى مدينة دبي الإماراتية، على الأجسام الطائرة التى سقطت مؤخراً فوق أمريكا بأنها ليست كائنات فضائية.

وعند سؤاله عن الأجسام التى أسقطت فوق الأجواء الأمريكية وعما إذا كانت مخلوقات فضائية قال ماسك:" لا أعتقد أنها كذلك.. لم أرى يوماً على وجود مخلوقات فضائية فى المجرة ولم نجد أي شئ من هذا القبيل فى Space X "، و"سبيس إكس" هي شركة تقنيات استكشاف الفضاء، وتعمل على تصنيع الطيران والنقل الفضائي، ومؤسسها إيلون ماسك.

وخلال مشاركته فى القمة عبر تقنية الفيديو ناقش الملياردير الأمريكي العديد من المواضيع من بينها الحديث عن تويتر، وقال إنه يتم متابع المنصة من أجل تطوير منظومة رصد الحسابات الزائفة وجعل تويتر مكان أكثر مصداقية وبناء سمعة أفضل للمنصة.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركات "تويتر"، و"سبيس إكس"، و"تيسلا"، إيلون ماسك، خلال مشاركته بجلسة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، إنه يعمل لساعات طويلة تستمر منذ استيقاظه حتى وقت النوم.

وأشار ماسك إلى أنه ينام 6 ساعات فقط في الليل، وأنه يعمل لساعات طويلة تمتد منذ استيقاظه حتى النوم.

وقال ماسك إنه ساعات نومه الست تجعله قادرا على إنجاز الكثير من الأعمال، وأنه بذلك يعمل ساعات أطول من غالبية الأشخاص.

وفي هذا السياق أفاد ماسك بأنه يعلم أن ساعات العمل الطويلة هذه ليست مفيدة ومناسبة للجميع، وبأنه يتمنى أن يعمل لساعات أقل من ذلك.