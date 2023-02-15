خالد البلشي يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين

الأربعاء 15/فبراير/2023 - 12:25 م

تقدّم الكاتب الصحفي خالد البلشي، اليوم الأربعاء، بأوراق ترشحه لمقعد نقيب الصحفيين، بانتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وفتحت نقابة الصحفيين، باب تلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب الصحفيين، والتجديد النصفي لعضوية المجلس، صباح اليوم، في خامس أيام تلقي الطلبات، وهو آخر يوم.

وتلقت اللجنة المُشرفة على الانتخابات، برئاسة ضياء رشوان، طلبات الترشح على مدار الخمسة أيام من العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأربعاء، إذ يُغلق باب تلقي طلبات الترشح في الثانية عشرة ظهرًا، ويعقب ذلك إعلان كشوف المرشحين.

ويُفتح باب تلقي التنازلات والطعون لمدة خمسة أيام تبدأ من 16 إلى 20 فبراير الجاري، من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأخير، الذي يغلق فيه باب تلقي التنازلات والطعون في الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين النهائية في ذات اليوم.

وتُدعى الجمعية العمومية، للانعقاد لمباشرة أعمالها وإجراء الانتخابات، يوم الجمعة 3 مارس المُقبل، حال اكتمال نصابها القانوني المحدد بـ "50%+1" من إجمالي من يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات.

وحال عدم اكتمال النصاب القانوني، ترجأ الجمعية العمومية، على أن تدعى للانعقاد بعد 15 يومًا من موعد الدعوة الأولى، ويكون الانعقاد صحيحًا بتوقيع 25%+1 ممن لهم حق التصويت المُسددين للاشتراكات في كشوف الحضور.