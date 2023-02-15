اليوم.. «أسرار قلادة توت عنخ آمون» في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء 15/فبراير/2023 - 06:40 ص

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، محاضرة بعنوان: «أسرار قلادة توت عنخ آمون»؛ اليوم الأربعاء، 15 فبراير 2023، الساعة 1.00 ظهرًا، بقاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية.

تلقي المحاضرة الضوء على أبعادٍ يُكشف عنها لأول مرة بعد دراسة إحدى القلادات الخلابة للملك توت عنخ آمون؛ وهي على شكل أزهار اللوتس، ويعلوها خرطوشة كان يرتديها الملك في أثناء حياته.

وقد عُثر على القلادة في صندوق من ضمن المقتنيات المكتشفة في مقبرته بالبر الغربي، الأقصر –المعروفة قديمًا بطيبة– في عام 1922 على يد هوارد كارتر. وسُجلت هذه القلادة بالمتحف المصري بالقاهرة تحت رقم JdE 61897 ووُصفت بأنها ذات قارب ذهبي حاملًا قرص الشمس الفضي مع سلسلة يتدلى منها ثقالة تتزين بأزهار اللوتس مع براعمها. وطول هذه القلادة 40سم، وحُددت مادة صنعها من الذهب، والراتنج، والكلسيت، والألباستر المصري، وحجر التافرتين، وحجر اللازورد، والفلسبار، والعقيق الأحمر، والإلكتروم، والزجاج.