اليوم.. الجامعة العربية تستضيف الاجتماع الثالث عشر للجنة تسهيل التجارة

الأربعاء 15/فبراير/2023 - 06:23 ص

يعقد بجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثالث عشر للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذي يستمر يومين.

وذكر بيان صدر، الثلاثاء، عن جامعة الدول العربية أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن بندين أساسين، الأول آليات تفاوض الدول العربية المنضمة لمنظمة التجارة العالمية على جداول التزاماتها في إطار ملحق تسهيل التجارة، بينما البند الثاني يتناول آليات تفاوض الدول العربية غير المنضمة إلى منظمة التجارة عالمية لتفاوض جداول الالتزامات في إطار ملحق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأشار البيان إلى أن جامعة الدول العربية حرصت خلال السنوات الماضية على إيلاء الأهمية لمسألة إدراج مجال تسهيل التجارة على طولات التفاوض في إطار منظومة التكامل الاقتصادي العربي، حيث بدأ التفاوض حول ملحق تسهيل التجارة منذ بداية عام 2020، وقد تم الانتهاء من التفاوض على الملحق الأساسي في نهاية عام 2022 واعتمادات الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي بمواجب قرار صدر في سبتمبر 2022، وكون هذا الملحق له خصوصيته، حيث تعد جداول الالتزامات جزءًا لا يتجزأ من الملحق، فقد أوصت لجنة التنفيذ والمتابعة في اجتماعها 54 للجنة تسهيل التجارة باستكمال أعمالها للتفاوض حول جداول الالتزامات الخاصة بالملحق.

وجاء الاجتماع المقرر غدًا بناءً على دعوة من الأمانة العامة للجامعة للدول العربية الأعضاء تنفيذًا لتوصيات لجنة التنفيذ والمتابعة.