اليوم.. بعثة الزمالك تتوجه إلى ليبيا لمواجهة المريخ السودانى بدورى الأبطال

الأربعاء 15/فبراير/2023 - 07:00 ص

تتوجه بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلي ليبيا، صباح اليوم الأربعاء من أجل إقامة معسكر إعداد مغلق، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ورفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة اليوم، بعد الفوز على سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في بطولة الدوري.



ويستأنف الزمالك تدريباته عصر اليوم، الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة التي ستقام في ليبيا لعدم جاهزية ملعب بطل السودان.



وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سموحة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، الاثنين، باستاد برج العرب في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 32 نقطة.