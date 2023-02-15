اليوم.. انقطاع المياه عن بعض المناطق بمركز الواسطى

الأربعاء 15/فبراير/2023 - 05:22 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مناطق، أطواب، عزبة سليم، جزيرة النور بمركز الواسطي، اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 7 مساء، وذلك لوجود أعمال صيانة كهرباء بمحطة مياه أطواب بمركز الواسطي.

وقالت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنها تهيب بالمواطنين تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها للأستفسار والشكاوي يرجي الأتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل