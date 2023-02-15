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الأربعاء 15 فبراير 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. سياحة النواب تتوجه لشرم الشيخ لبحث حركة السياحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تترأس اليوم الأربعاء النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، وفدًا برلمانيًا في زيارة ميدانية لمدينة شرم الشيخ تستمر لعدة ايام.

وتنطلق الزيارة اليوم الأربعاء وتستمر حتى السبت المقبل، ويشارك فيها  أعضاء لجنة السياحة بمجلس النواب.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة لقاء محافظ البحر الأحمر، والمسؤولين عن قطاع السياحة والمستثمرين..

ويأتي ذلك بهدف التعرف على حجم المشكلات وبحث آليات تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى شرم الشيخ.

سياحة النواب رئيس سياحة النواب